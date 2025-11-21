G20 Johannesburg, oggi Meloni in Sudafrica. Focus su Piano Mattei

Al G20 sono previste tre sessioni di lavoro: una dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile (con al centro la questione del debito); una sulla gestione dei disastri naturali e la transizione energetica; e quella finale di domenica su minerali critici e intelligenza artificiale. Meloni interverrà in tutte e tre, ponendo l'accento - sottolineano fonti italiane - sul Piano Mattei e sulle iniziative per alleviare il peso del debito delle nazioni africane. Sono partiti i negoziati bilaterali con i Paesi che hanno aderito al Piano Mattei, che stanno indicando su quali progetti di sviluppo intendono indirizzare la riconversione del debito. A inizio anno, spiegano fonti italiane, sono attesi i primi progetti concreti.

