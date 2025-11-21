G20 Johannesburg, oggi Meloni in Sudafrica. Focus su Piano Mattei

Introduzione
L'iniziativa per la conversione del debito dei Paesi africani lanciata a giugno con Ursula von der Leyen e la strategia del Piano Mattei: saranno fra i temi principali dell'agenda di Giorgia Meloni al G20 di Johannesburg. La premier è attesa oggi in Sudafrica e dopo i due giorni di summit volerà in Angola, per partecipare lunedì e martedì al vertice Unione europea-Unione africana.
Quello che devi sapere
Le sessioni di lavoro
Al G20 sono previste tre sessioni di lavoro: una dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile (con al centro la questione del debito); una sulla gestione dei disastri naturali e la transizione energetica; e quella finale di domenica su minerali critici e intelligenza artificiale. Meloni interverrà in tutte e tre, ponendo l'accento - sottolineano fonti italiane - sul Piano Mattei e sulle iniziative per alleviare il peso del debito delle nazioni africane. Sono partiti i negoziati bilaterali con i Paesi che hanno aderito al Piano Mattei, che stanno indicando su quali progetti di sviluppo intendono indirizzare la riconversione del debito. A inizio anno, spiegano fonti italiane, sono attesi i primi progetti concreti.
Per approfondire: G20 a Johannesburg in Sudafrica: i temi in agenda. Assenti Trump, Xi e Putin
La lotta alla fame e l’intelligenza artificiale
Meloni, inoltre, spiegano le stesse fonti, richiamerà gli esiti del vertice di Addis Abeba a luglio sui Sistemi alimentari, considerato un passaggio significativo per rafforzare la sicurezza alimentare e la lotta alla fame in Africa. Sull'Intelligenza artificiale la premier ribadirà la visione secondo cui lo sviluppo di questa tecnologia deve muoversi entro principi etici e mettere al centro l'uomo. I suoi interventi affronteranno anche le questioni energetiche e quelle relative ai minerali critici, con particolare attenzione alla necessità di garantire catene di approvvigionamento sicure e resilienti.
Per approfondire: Piano Mattei per l'Africa, asse Italia-Ue: Meloni annuncia piano per debito da 1,2 mld
I temi su cui spingerà l’Italia
Roma spinge sul tema delle materie critiche, su una nuova architettura finanziaria per lo sviluppo africano (l’Italia per il Piano Mattei ha avviato partnership strategiche con Banca mondiale, African development Bank, Africa finance corporation e Fmi) e su impegni concreti per la riduzione del debito. Come spiega poi Il Sole 24 Ore, attenzione poi all’immigrazione: per l’Italia il contrasto al traffico di esseri umani deve camminare assieme al rafforzamento dei canali legali. Al dossier sarà dedicata una sessione del vertice Ue-Unione africana che si terrà il 24 e 25 novembre in Angola.
Il vertice con tante assenze
Per la prima volta nella storia, il G20 approda in Africa. Il vertice dei leader dei Paesi membri, Unione europea e Unione Africana si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, il 22 e il 23 novembre. Non ci saranno però i presidenti di tre delle più grandi potenze mondiali: Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno fatto sapere che non parteciperanno. Complicato, senza queste delegazioni, il lavoro degli sherpa per formulare la presentazione delle conclusioni del vertice. La presidenza sudafricana cerca il consenso su un testo unico.
Quanto pesa il forfait di Donald Trump
Donald Trump avrebbe dovuto essere sostituito dal vicepresidente Usa, JD Vance. Non è chiaro però se ci sarà qualcuno a rappresentare Washington DC: il capo della Casa Bianca ha scritto sul suo social Truth che "nessun funzionario del governo americano parteciperà" al summit, definendo "una vergogna assoluta" che il G20 si tenga a Johannesburg. Trump, che nel 2026 avrà la presidenza del summit, ospitandolo a Miami, in Florida, ha boicottato l'edizione in Sudafrica perché lì, sostiene, “gli afrikaner - i discendenti dei coloni europei - vengono uccisi e massacrati e le loro terre e fattorie vengono confiscate illegalmente”. Si allinea a Trump il presidente argentino Javier Milei, che manda il suo ministro degli Esteri, Pablo Quirno, e lo sherpa Federico Pinedo.
Per approfondire: Trump mostra al presidente sudafricano Ramaphosa foto di "bianchi uccisi". Ma sono false
I tre pilastri del G20 in Sudafrica
Sono tre i pilastri tematici attorno ai quali ruota il summit: Solidarietà, Uguaglianza e Sostenibilità. Nell’ambito del primo i lavori andranno verso il rafforzamento della cooperazione internazionale, soprattutto per la lotta alle disuguaglianze, elemento ripreso anche nel secondo pilastro, che si pone l’obiettivo di ridurre il divario tra i ricchi e i poveri. C’è poi aperta la partita della sostenibilità, per la promozione di una transizione energetica in tutto il mondo. I lavori non si preannunciano semplici: si discuterà di ripresa economica globale in un contesto di inflazione galoppante e di fortissime tensioni geopolitiche internazionali. Centrale il dibattito su sicurezza alimentare e trasformazione digitale.
Su Insider: Gli Usa rompono col Sudafrica: la crisi diplomatica che scuote il G20