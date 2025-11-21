G20 Sudafrica, i temi in agenda. Assenti Trump, Xi e Putin

Il 22 e il 23 novembre la più grande città sudafricana ospita il vertice: è la prima volta che si svolge in territorio africano. Non ci saranno i leader delle tre maggiori potenze mondiali, Stati Uniti, Cina e Russia, a cui si aggiunge il forfait del presidente argentino Milei. "Solidarietà, Uguaglianza e Sostenibilità" i tre pilastri che guideranno i lavori, tra riduzione del debito mondiale (in primis quello africano) e crisi climatica

Per la prima volta nella storia, il G20 approda in Africa. Il vertice dei leader dei Paesi membri, Unione europea e Unione Africana si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, il 22 e il 23 novembre. Non ci saranno però i presidenti di tre delle più grandi potenze mondiali: Donald Trump , Vladimir Putin e Xi Jinping hanno già fatto sapere che non parteciperanno.

G20 Sudafrica, non ci sarà Donald Trump

Donald Trump avrebbe dovuto essere sostituito dal vicepresidente Usa, JD Vance. Non è chiaro però se ci sarà qualcuno a rappresentare Washington DC: il capo della Casa Bianca ha scritto sul suo social Truth che "nessun funzionario del governo americano parteciperà" al summit, definendo "una vergogna assoluta" che il G20 si tenga a Johannesburg. Trump si è scagliato contro il Sudafrica, dove gli afrikaner - i discendenti dei coloni europei - dice, "vengono uccisi e massacrati e le loro terre e fattorie vengono confiscate illegalmente". Si allinea a Trump il presidente argentino Javier Milei, che manda il suo ministro degli Esteri, Pablo Quirno, e lo sherpa Federico Pinedo.

Non partecipano nemmeno Xi Jinping e Vladimir Putin

Putin, che da quando ha lanciato la guerra contro l’Ucraina non ha quasi mai lasciato la Russia, ha delegato il vicecapo dell'amministrazione presidenziale Maxim Oreshkin per il G20. Sul capo del Cremlino pende comunque un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale: il Sudafrica, essendo Stato membro della Cpi, dovrebbe arrestarlo se comparisse sul suo territorio. Ha fatto sapere che non volerà in Sudafrica anche il presidente cinese Xi Jinping. Come annunciato dal ministero degli Esteri di Pechino, sarà il premier Li Qiang a rappresentare la Repubblica popolare a Johannesburg. È la prima volta dalla nascita del G20 che, tutti in contemporanea, non partecipano i leader di Stati Uniti, Cina e Russia.