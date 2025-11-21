Fatima Bosch è la nuova Miss Universo: incoronata tra liti e polemiche

Offerte Black Friday
La vittoria della concorrente messicana ha diviso l’opinione pubblica online. Molti suoi connazionali hanno festeggiato la sua vittoria, così come altri avevano applaudito il suo ritiro a seguito di una lite con il direttore che ad inizio novembre l’aveva insultata di fronte alle altre concorrenti per non aver fatto promozione online

La messicana Fatima Bosch è la nuova Miss Universo. Eletta al termine di una delle edizioni più turbolente della storia del programma televisivo, Bosch aveva fatto parlare di sé dopo aver deciso di abbandonare uno degli eventi di presentazione in seguito ad una lite in diretta televisiva con l'imprenditore e presentatore Nawat Itsaragrisil, che aveva definito "stupida" la venticinquenne Miss Messico per una presunta mancata promozione della Thailandia, dove si è svolto il concorso, sui social media.  La finalissima è stata contesa tra le concorrenti di Costa d'Avorio, Filippine, Thailandia, Venezuela e naturalmente Messico. 

Una delle edizioni più turbolente della storia del concorso 

"Quello che ha fatto il direttore non è rispettoso: mi ha dato della stupida", ha detto Bosch ai giornalisti "Il mondo deve saperlo perché siamo donne emancipate e questa è una piattaforma per far sentire la nostra voce". Alla lite sono poi seguite anche le dimissioni di due giudici che hanno accusato l’organizzazione di aver truccato la competizione e questo ha ulteriormente peggiorato la situazione. Le altre concorrenti hanno sostenuto Miss Messico esprimendo vicinanza sia durante l’evento – molte hanno seguito fuori dalla sala Fatima Bosch nonostante le minacce di squalificazione – sia nei giorni seguenti sui social media. L’ultima edizione, insomma, ha destato non poche polemiche, dunque, in un periodo storico dove uno dei concorsi di bellezza più longevi del mondo si trova ad affrontare seri interrogativi sulla sua rilevanza e sul calo dell’interesse del pubblico. Oltre alle polemiche e ai litigi non sono mancati momenti di imbarazzo per le concorrenti: mentre sfilava in un costume ispirato al personaggio cockney Eliza Doolittle, miss Gran Bretagna Danielle Latimer è inciampata cadendo non riportando però alcuna ferita, mentre miss Giamaica, Gabrielle Henry, è finita in ospedale dopo essere caduta dal palco durante una sfilata in abito da sera. 

TOPSHOT - Miss Mexico Fatima Bosch takes part in the final competition of the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, on November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)
Miss Universo 2025 Fatima Bosh

Il commento della Presidente messicana e i festeggiamenti

La Presidente del Messico Claudia Sheinbaum è intervenuta in difesa della concorrente connazionale per definire Bosch un "esempio di come noi donne dovremmo far sentire la nostra voce" di fronte alle aggressioni. Nawat, che inizialmente si era rifiutato di commentare dicendo ai giornalisti che "preferiva non parlare di Bosch", in seguito si è scusato e si è congratulato con la vincitrice. A Villahermosa, la città natale di Bosch, migliaia di persone si sono radunate in uno stadio di baseball per assistere al concorso in diretta e quando la giovane è stata incoronata sono esplose in applausi e grida di gioia mentre i fuochi d'artificio illuminavano il cielo. 

