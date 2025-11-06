Miss Universo 2025, candidata messicana Fatima Bosch insultata

La giovane è stata pubblicamente umiliata dall'organizzatore dell'evento in Thailandia, scatenando indignazione tra le concorrenti. L’episodio ha acceso un forte dibattito sul rispetto e sulla dignità delle partecipanti

Durante una cerimonia di Miss Universo 2025 in Thailandia, la candidata messicana Fátima Bosch sarebbe stata pubblicamente insultata dall'organizzatore dell'evento, il thailandese Nawat Itsaragrisil, che di fronte alle altre concorrenti l’avrebbe definita “stupida”. Il motivo dello scontro sembra essere il mancato shooting fotografico con gli sponsor da parte di Bosch, scelta che avrebbe fatto andare su tutte le furie l’organizzatore. In seguito all’accaduto, la concorrente messicana ha dichiarato di aver agito per difendere la propria dignità e di voler dare voce alle donne che lottano per i propri diritti. Visibilmente scossa, Bosch avrebbe lasciato l’evento in lacrime, seguita dalle altre partecipanti che si sono immediatamente schierate al suo fianco, nonostante il tentativo di fermarle da parte del direttore, che secondo un video circolato online avrebbe persino chiamato la sicurezza.