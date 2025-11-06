Offerte Sky
Messico, presidente Claudia Sheinbaum molestata in pubblico. VIDEO

Mondo

Nelle immagini che sono circolate in Rete si vede uno sconosciuto, forse ubriaco, che abbraccia la donna e tenta di baciarla sul collo. Fermato dalla scorta, dovrà rispondere dell'accusa di aggressione sessuale

Un uomo, in apparente stato di ubriachezza, è stato arrestato dopo aver cercato di baciare la presidente messicana Claudia Sheinbaum, durante una breve passeggiata nel centro di Città del Messico. L'uomo, identificato come Uriel Rivera Martinez, dovrà rispondere di aggressione sessuale, ha riferito una fonte giudiziaria. 

L'uomo fermato dalla scorta

Sheinbaum, attesa a un incontro con i rappresentanti delle università presso il ministero della Pubblica amministrazione, aveva scelto di attraversare a piedi il breve percorso dal Palazzo Nazionale. Approfittando della distrazione della presidente, fermatasi a ricambiare i saluti dei cittadini, il molestatore la ha abbracciata da dietro e cercato di baciarla sul collo, per poi essere fermato dalla scorta. Sheinbaum, a giudicare dai video dell'accaduto, è apparsa scossa dall'incidente. Fonti giudiziarie hanno sottolineato che i membri dello staff della presidente non erano intervenuti subito per fermare Rivera.

