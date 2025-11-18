Suicidio assistito in Italia e in Germania, differenze e come funziona

Il tema del "fine vita", in Italia, è sempre stato divisivo. E non c'è ancora una legge. Nel 1992 il Paese si spaccò sul caso di Eluana Englaro, coinvolta in un incidente che la lasciò in uno stato vegetativo permanente. Il padre vinse la battaglia dopo 17 anni e 15 sentenze, prima di arrivare alla sua morte, avvenuta a Udine il 9 febbraio del 2009. Grazie però al suo caso, nel 2017, ci fu la norma che regola le Dat, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento, ottenute anche dopo la battaglia di Piergiorgio Welby per non subire l'accanimento terapeutico.

Un’altra battaglia importantissima sul tema è stata quella di Dj Fabo - rimasto tetraplegico in seguito a un incidente stradale - e che decise di morire con il suicidio assistito in una clinica svizzera, il 27 febbraio del 2017. Il suo caso, grazie anche al costante impegno di Marco Cappato, ha portato alla sentenza numero 242 del 2019, della Corte costituzionale che ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola "l’esecuzione del proposito di suicidio" di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile.

La sentenza ha legalizzato l'accesso alla procedura, ma solo a precise condizioni di salute delle persone. La Consulta ha disposto che la persona malata che vuole accedere al suicidio assistito deve essere in possesso di determinati requisiti: