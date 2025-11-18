Morto Philippe Taquet, paleontologo francese cacciatore di dinosauri

Scienziato libero e visionario, a lui si deve l'identificazione di nove delle specie di dinosauri più sorprendenti mai rinvenute in Africa. Taquet ha seguito per decenni diverse campagne nel Sahara e nel Maghreb e ha sviluppato una visione capace di unire rigore e avventura ascolta articolo

Philippe Taquet, paleontologo francese tra i più influenti del Novecento e figura cardine del Muséum national d’Histoire Naturelle, è morto domenica 17 novembre a Parigi all'età di 85 anni. Studioso del Consiglio nazionale delle ricerche francese, lo scienziato è stato titolare della cattedra di paleontologia del Museo di Storia Naturale, di cui è stato anche direttore dal 1985 al 1990.

La scelta che cambiò la sua vita Cresciuto nell'industria tessile di famiglia che avrebbe dovuto rilevare, Taquet scelse presto un'altra strada. Il momento in cui capì che sarebbe diventato paletnologo arrivò nel dicembre 1964, quando, giovane studente di 24 anni, fu convocato dal suo maestro Jean-Pierre Lehman al Muséum national d'histoire naturelle di Parigi. Alcuni geologi francesi in missione in Niger alla ricerca di uranio, avevano trovato ossa fossili nel deserto del Ténéré e serviva che qualcuno li raggiungesse per studiare l'importante scoperta. Taquet acconsentì senza esitazione: da quella scelta capì di aver accettato "di prendere la paleontologia in sposa", come si legge nel suo libro L'Empreinte des dinosaures.

Le scoperte di Philippe Taquet Nel Sahara nigeriano Taquet rinvenne, tra il 1965 e il 1972, un patrimonio straordinario di fossili di dinosauri. Tra questi, i resti dell'Ouranosaurus nigeriensis descritto nel 1976 e del Nigersaurus taqueti, così chiamato in suo onore. Le sue missioni hanno contribuito anche alla riscoperta di Sarcosuchus, gigantesco coccodrillo preistorico. In una delle aree più ricche del mondo, il sito di Gadofaoua, lo scienziato mostrò il suo grande potenziale quando rinvenne enormi ossa di sauropodi che però, consapevole dell'enorme mole di lavoro, non poté descrivere completamente.

"Ouranosaurus nigeriensis Taqueti"