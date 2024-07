Dinosauri, venduto all'asta lo scheletro più costoso del mondo

Lungo circa 8 metri e alto 3,3, "Apex" è lo scheletro di uno stegosauro scoperto di recente negli Usa, diventato oggi il fossile di dinosauro più costoso mai venduto al mondo. E’ stato acquistato per 44,6 milioni di dollari, da Sotheby's a New York, dal miliardario Ken Griffin

E’ stato ribattezzato “Apex”. Si tratta dello scheletro di uno stegosauro scoperto di recente negli Usa, diventato il fossile di dinosauro più costoso mai venduto al mondo. E’ stato venduto mercoledì 17 luglio per l’incredibile cifra di 44,6 milioni di dollari, circa 40,6 milioni di euro da Sotheby's a New York.

L’acquirente

La vendita ha letteralmente superato ogni aspettativa, con un aumento pari al 643,3% rispetto alla soglia massima di 4-6 milioni di dollari stimata durante la prevendita. E ha superato anche il precedente record per quanto riguarda un’asta dedicata ai dinosauri quando, nel 2020 e per 31,8 milioni di dollari, era stato "Stan", considerato come il più grande e completo fossile di T-Rex mai scoperto. Lo scheletro, come riporta il "Wall Street Journal", è stato acquistato dal miliardario americano Ken Griffin, che ora vuole prestarlo ad un'istituzione americana per esporlo. Griffin è proprietario del fondo pensione Citadel oltre ad essere un importante donatore del Partito Repubblicano. Già nel 2021 aveva pagato 43 milioni di dollari per una copia originale della Costituzione degli Stati Uniti, prestata poi ad un museo dello stato dell'Arkansas.

Le caratteristiche di “Apex”

L'esemplare record è completo per circa il 70%, dotato di 254 pezzi di ossa fossili ed elementi stampati e scolpiti in 3D che costituiscono il resto dei 319 elementi. Le ossa erano state rinvenute nella roccia e hanno dovuto essere scavate e pulite meticolosamente con getti di sabbia e scalpelli pneumatici. Lo scheletro è montato su un'armatura d'acciaio dotata di staffe individuali per ogni pezzo che ne facilita il trasporto oltre che l’analisi scientifica. Proviene dalla Formazione Morrison, noto sito fossile vicino al confine con lo Utah, nel Colorado nord-occidentale. A scoprire “Apex” era stato il paleontologo Jason Cooper nel 2022. Lo scheletro montato, che risale al tardo Giurassico, circa 161 milioni - 146 milioni di anni fa, è lungo circa 8 metri e alto 3,3 metri. Per gli esperti apparteneva ad un esemplare adulto, probabilmente anche in età avanzata.