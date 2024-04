Risolto dopo 150 anni il mistero preistorico delle ossa giganti

Mistero rimasto irrisolto dal 1850



Il mistero era irrisolto dal 1850, anno in cui il naturalista britannico Samuel Stutchbury scoprì i primi misteriosi frammenti ossei a forma cilindrica in prossimità di Bristol. Da allora, altri reperti simili sono stati rinvenuti in diverse località europee, dalla Renania Settentrionale-Vestfalia fino alla Provenza. Per decenni, gli studiosi si sono interrogati sulle origini di questi frammenti, ipotizzando appartenessero a varietà di creature estinte, dai dinosauri ai Labirintodonti, anfibi ormai estinti simili a coccodrilli, come supposto dallo stesso Stutchbury. Mentre altri studiosi avevano ipotizzato che potessero appartenere a dinosauri dal lungo collo (sauropodi), stegosauri o addirittura a un gruppo di dinosauri del tutto sconosciuto. "Già all'inizio del XX secolo altri ricercatori avevano teorizzato che i fossili potessero appartenere a un gigantesco ittiosauro", ha riferito Marcello Perillo, che ha deciso di indagare ulteriormente questa ipotesi, trovando diverse prove a suo supporto. Nell'ambito della sua tesi di master, sotto la guida del paleontologo Martin Sander, analizzando la microstruttura del tessuto osseo di alcuni reperti ritrovati in Inghilterra, Francia e Germania, il paleontologo italiano ha dimostrato che essi condividono caratteristiche distintive, che indicano un’affinità con gli ittiosauri giganti. I fossili analizzati “mostrano tutti una combinazione molto specifica di proprietà. Questa scoperta indica che potrebbero derivare dallo stesso gruppo animale”, ha sottolineato Perillo. Utilizzando una sofisticata tecnica di microscopia, il paleontologo ha scoperto una struttura ossea insolita, con lunghi filamenti di collagene mineralizzato intrecciati, simile a quella osservata in grandi esemplari di ittiosauri trovati in Canada. "Questa struttura non si trova nei campioni fossili di altri gruppi animali che ho studiato", ha precisato. "Sembra quindi molto probabile che i frammenti in questione appartengano a un ittiosauro e che i risultati confutino l'ipotesi che le ossa provengano da un dinosauro terrestre".