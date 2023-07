Bari, scoperte orme di dinosauri sugli scogli

Il ritrovamento anticipato da Barinedita, riguarda forme preistoriche di vita. Cinque orme impresse nella roccia probabilmente appartenute a degli anchilosauri, dinosauri ebivori di grosse dimensioni vissuti 100 milioni di anni fa a Bari. In una delle cinque orme scolpite nella roccia bianca, sono visibili le forme delle zampe. In una di queste si distinguono addirittura le impronte di tre dita. Sono tutte a breve distanza l’una dall’altra.

Il geologo

Alla straordinaria scoperta il professore Vincenzo Colonna, 88 anni, ex geologo, c' è arrivato per caso. " Il fondale all’epoca era basso, qui venivano a cercare cibo; così hanno lasciato le impronte anche a causa della fragilità di queste distese di detriti" dichiara il ricercatore a Barinedita. Nell’era del Cretaceo, esisteva un unico grande continente, il Gondwana, che comprendeva tutte le terre attualmente presenti nell’emisfero, "motivo per cui oggi troviamo le orme, ma non vediamo gli scheletri di questi dinosauri" afferma Colonna.