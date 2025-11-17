Louvre, tiktoker appendono loro ritratto nella sala della Gioconda

Il Louvre continua a far parlare di sé, ma ancora una volta per ragioni lontane dal suo valore artistico. Questa volta a finire virale è la bravata di due TikToker, noti per i loro scherzi sui social, che sono riusciti ad appendere il loro ritratto accanto a quello della Gioconda nella famosa 'Salle des Etats' al primo piano del museo parigino, senza essere disturbati dalla sicurezza. L’episodio si è verificato venerdì scorso alle 17:30 circa, quando gli influencer belgi - che hanno più di 48mila follower su TikTok – sono entrati nel Museo del Louvre tra i visitatori e hanno appeso il quadro al muro tra la collezione di dipinti del XVI secolo, per poi andarsene tranquillamente. "Il giorno dopo abbiamo ricevuto un commento che ci informava che il quadro era ancora lì. Non abbiamo avuto altre informazioni, siamo andati via il più velocemente possibile", hanno raccontato i due adolescenti, Neal e Senne, a Bfmtv. Per non destare i sospetti della sicurezza all'ingresso, i due TikToker hanno messo a punto uno stratagemma preparato in anticipo. "Sapevamo che la sicurezza sarebbe stata importante, quindi abbiamo costruito una cornice con i Lego per poterla staccare e riattaccare all'interno. Abbiamo messo tutti i pezzi in una borsa della spesa", spiega Senne. Pochi minuti dopo, il gioco era fatto. I ragazzi hanno superato la sicurezza, hanno attraversato i corridoi del famoso museo e hanno realizzato la loro sfida scattandosi delle foto lungo il percorso.