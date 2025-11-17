Louvre, tiktoker appendono loro ritratto nella sala della Gioconda

L’episodio si è verificato venerdì scorso alle 17:30 circa, quando gli influencer belgi - che hanno più di 48mila follower su TikTok – sono entrati nella 'Salle des Etats' al primo piano del museo parigino tra i visitatori e hanno appeso il quadro al muro tra la collezione di dipinti del XVI secolo, per poi andarsene tranquillamente
Il Louvre continua a far parlare di sé, ma ancora una volta per ragioni lontane dal suo valore artistico. Questa volta a finire virale è la bravata di due TikToker, noti per i loro scherzi sui social, che sono riusciti ad appendere il loro ritratto accanto a quello della Gioconda nella famosa 'Salle des Etats' al primo piano del museo parigino, senza essere disturbati dalla sicurezza. L’episodio si è verificato venerdì scorso alle 17:30 circa, quando gli influencer belgi - che hanno più di 48mila follower su TikTok – sono entrati nel Museo del Louvre tra i visitatori e hanno appeso il quadro al muro tra la collezione di dipinti del XVI secolo, per poi andarsene tranquillamente. "Il giorno dopo abbiamo ricevuto un commento che ci informava che il quadro era ancora lì. Non abbiamo avuto altre informazioni, siamo andati via il più velocemente possibile", hanno raccontato i due adolescenti, Neal e Senne, a Bfmtv. Per non destare i sospetti della sicurezza all'ingresso, i due TikToker hanno messo a punto uno stratagemma preparato in anticipo. "Sapevamo che la sicurezza sarebbe stata importante, quindi abbiamo costruito una cornice con i Lego per poterla staccare e riattaccare all'interno. Abbiamo messo tutti i pezzi in una borsa della spesa", spiega Senne. Pochi minuti dopo, il gioco era fatto. I ragazzi hanno superato la sicurezza, hanno attraversato i corridoi del famoso museo e hanno realizzato la loro sfida scattandosi delle foto lungo il percorso.
Il furto del 19 ottobre scorso
Quasi un mese dopo la spettacolare rapina al Louvre, questo scherzo condiviso sui social network ha riacceso le preoccupazioni sulle carenze in materia di sicurezza del Museo del Louvre, sottolinea Bfmtv. In un rapporto pubblicato il 6 novembre, la Corte dei Conti ha denunciato le falle di sicurezza del museo, sottolineando la presenza di un numero insufficiente di telecamere di sorveglianza e il "ritardo" impiegato dalla direzione nel dispiegamento dei sistemi di sicurezza. Il Museo del Louvre "ha dato priorità alle operazioni di visibilità a scapito della manutenzione e della ristrutturazione degli edifici e degli impianti tecnici, in particolare la sicurezza", ha scritto la Corte dei conti. Domenica 19 ottobre, quattro ladri sono riusciti ad introdursi nel Museo e rubare i Gioielli della Corona. I gioielli, del valore stimato di 88 milioni di euro, non sono ancora stati recuperati, mentre sette sospetti sono stati identificati e fermati, due di loro incriminati.
Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'