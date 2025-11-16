Venezuela, liberato cittadino francese detenuto: l’annuncio di Macron

Il cittadino francese Camilo Castro, detenuto in Venezuela da fine giugno, è stato rilasciato. Ad annunciato su X è il presidente Emmanuel Macron: "Camilo Castro è libero. Condivido il sollievo della sua famiglia e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione". Il 41enne era scomparso il 26 giugno scorso al confine tra Venezuela e Colombia (dove risiede) e trattenuto dalle autorità venezuelane, secondo ricerche compiute dalla sua famiglia e dall'Ong Amnesty International. Il caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione in Venezuela da un anno .

La scomparsa

Camilo Castro, insegnante di yoga, era scomparso il 26 giugno al valico di frontiera di Paraguachón, tra Venezuela e Colombia. Si era recato lì per rinnovare il suo visto di residenza colombiano scaduto, ha dichiarato la sua famiglia ad agosto. A metà settembre, sua madre ha detto di non avere più avuto sue notizie da allora, fatta eccezione per un messaggio audio ricevuto a fine luglio in cui Camilo Castro aveva "chiesto aiuto". Secondo le ricerche condotte dalla sua famiglia e da Amnesty International, era trattenuto dalle autorità venezuelane. In un rapporto pubblicato a metà luglio, Amnesty ha denunciato la politica di "sparizioni forzate" attuata dopo la rielezione del presidente venezuelano Nicolás Maduro ai danni di oppositori e cittadini stranieri. "Le autorità venezuelane sembrano usare questa pratica per alimentare le loro narrazione su 'cospirazioni straniere' e per usare i prigionieri come merce di scambio nei negoziati con altri Paesi", ha accusato l'Ong per i diritti umani.