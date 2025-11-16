Offerte Black Friday
Venezuela, liberato cittadino francese detenuto: l’annuncio di Macron su X

Mondo
©Getty

L'arresto del 41enne Camilo Castro, scomparso il 26 giugno al confine tra Venezuela e Colombia, era stato rivelato dalla sua famiglia e da Amnesty International. Il caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione in Venezuela da un anno

Il cittadino francese Camilo Castro, detenuto in Venezuela da fine giugno, è stato rilasciato. Ad annunciato su X è il presidente Emmanuel Macron: "Camilo Castro è libero. Condivido il sollievo della sua famiglia e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione". Il 41enne era scomparso il 26 giugno scorso al confine tra Venezuela e Colombia (dove risiede) e trattenuto dalle autorità venezuelane, secondo ricerche compiute dalla sua famiglia e dall'Ong Amnesty International. Il caso richiama quello del cooperante 46enne italiano Alberto Trentini, detenuto senza incriminazione in Venezuela da un anno.

La scomparsa

Camilo Castro, insegnante di yoga, era scomparso il 26 giugno al valico di frontiera di Paraguachón, tra Venezuela e Colombia. Si era recato lì per rinnovare il suo visto di residenza colombiano scaduto, ha dichiarato la sua famiglia ad agosto. A metà settembre, sua madre ha detto di non avere più avuto sue notizie da allora, fatta eccezione per un messaggio audio ricevuto a fine luglio in cui Camilo Castro aveva "chiesto aiuto". Secondo le ricerche condotte dalla sua famiglia e da Amnesty International, era trattenuto dalle autorità venezuelane. In un rapporto pubblicato a metà luglio, Amnesty ha denunciato la politica di "sparizioni forzate" attuata dopo la rielezione del presidente venezuelano Nicolás Maduro ai danni di oppositori e cittadini stranieri. "Le autorità venezuelane sembrano usare questa pratica per alimentare le loro narrazione su 'cospirazioni straniere' e per usare i prigionieri come merce di scambio nei negoziati con altri Paesi", ha accusato l'Ong per i diritti umani.

