Mattarella a Berlino, oggi il discorso al Bundestag per la "Giornata del lutto nazionale"
Il capo dello Stato, in visita nella capitale tedesca, sarà al Palazzo del Reichstag per partecipare, insieme al presidente Steinmeiner, alla cerimonia in occasione degli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale
Oggi, domenica 16 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Berlino, terrà un discorso al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, davanti ai massimi rappresentanti degli organi costituzionali della Germania, in occasione della "Giornata del lutto nazionale" a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Il programma
Prima del suo arrivo al Palazzo del Reichstag, in tarda mattinata Mattarella deporrà una corona di fiori al Monumento della Nuova Guardia di Berlino. Poi l'arrivo alla sede del Parlamento tedesco, per partecipare insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier alla cerimonia della "Giornata del lutto nazionale", prevista per il primo pomeriggio. Mattarella terrà quindi un discorso dinanzi ai massimi rappresentanti degli organi costituzionali della Germania.
L'incontro con il presidente Steinmeier
Sabato 15 novembre, Mattarella è stato ricevuto dal presidente Steinmeier a Palazzo Bellevue, sua residenza ufficiale. Al suo arrivo, Mattarella si è prima intrattenuto a colloquio con il suo omologo tedesco, poi ha premiato le città e i Comuni vincitori del Premio dei Presidenti, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Il riconoscimento, istituito nel 2020 a opera di Mattarella e Steinmeier, è volto a premiare gemellaggi e progetti tra comuni in Germania e Italia soprattutto nei settori Cultura, Giovani e Impegno civico, Innovazione e Coesione sociale.
"L'apertura al mondo dà solo benefici"
"La collaborazione tra Comuni dei due Paesi, unendo le rispettive memorie, identità, aspirazioni, dà ai propri concittadini un tangibile esempio dei benefici che derivano dall'apertura al mondo, dalla condivisione. Le comunità locali, in tal modo, non sono soltanto ambasciatrici dei valori della propria comunità, ma danno vita a un modello ricco di fiducia nell'avvenire che ci unisce nella cornice europea", ha detto Mattarella.
