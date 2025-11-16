Mattarella a Berlino, oggi il discorso al Bundestag

L'incontro con il presidente Steinmeier

Sabato 15 novembre, Mattarella è stato ricevuto dal presidente Steinmeier a Palazzo Bellevue, sua residenza ufficiale. Al suo arrivo, Mattarella si è prima intrattenuto a colloquio con il suo omologo tedesco, poi ha premiato le città e i Comuni vincitori del Premio dei Presidenti, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Il riconoscimento, istituito nel 2020 a opera di Mattarella e Steinmeier, è volto a premiare gemellaggi e progetti tra comuni in Germania e Italia soprattutto nei settori Cultura, Giovani e Impegno civico, Innovazione e Coesione sociale.

"L'apertura al mondo dà solo benefici"

"La collaborazione tra Comuni dei due Paesi, unendo le rispettive memorie, identità, aspirazioni, dà ai propri concittadini un tangibile esempio dei benefici che derivano dall'apertura al mondo, dalla condivisione. Le comunità locali, in tal modo, non sono soltanto ambasciatrici dei valori della propria comunità, ma danno vita a un modello ricco di fiducia nell'avvenire che ci unisce nella cornice europea", ha detto Mattarella.