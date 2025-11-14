Stoccolma, bus si schianta contro pensilina. Polizia: “Diversi morti"

Nel pomeriggio un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere Östermalm. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: si contano diversi feriti, alcuni gravi, e secondo la polizia ci sarebbero anche diverse vittime. Le cause dell’incidente non sono ancora note

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Östermalm di Stoccolma, dove bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. "Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell'ambulanza sul posto", ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo la polizia ci sono anche "diversi morti". Le cause dell’incidente, che è avvenuto poco dopo le 15, restano ancora da chiarire.