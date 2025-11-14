Offerte Black Friday
Stoccolma, bus si schianta contro pensilina. Polizia: “Diversi morti"

Mondo
©Getty

Nel pomeriggio un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere Östermalm. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: si contano diversi feriti, alcuni gravi, e secondo la polizia ci sarebbero anche diverse vittime. Le cause dell’incidente non sono ancora note

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Östermalm di Stoccolma, dove bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. "Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell'ambulanza sul posto", ha dichiarato Oscar Davila dei servizi di soccorso, come riporta il quotidiano svedese Aftonbladet. Secondo la polizia ci sono anche "diversi morti". Le cause dell’incidente, che è avvenuto poco dopo le 15, restano ancora da chiarire. 

Picture taken on November 14, 2025 shows first responders working at the scene where a bus crashed in to people in Stockholm, Sweden. Several people were killed and others injured when a bus rammed into a bus stop queue in central Stockholm during the afternoon rush hour Friday, police said. (Photo by Henrik MONTGOMERY / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
2246106475 - ©Getty
Cronaca

Incidente in A1, folla ai funerali. Meloni: "Mi stringo alle famiglie"

Piazza Prosperi a Terranuova Bracciolini si è riempita per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della Misericordia di Terranova morti nell'incidente stradale avvenuto il 4 agosto lungo la corsia nord dell'autostrada in Valdarno. Tra le vittime anche Franco Lovari, 75 anni, i cui funerali si svolgeranno nel pomeriggio nella frazione di Campogialli. Messaggio di cordoglio anche da parte della premier, Giorgia Meloni

