Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 nelle campagne di Casalromano. A dare l'allarme è stato un agricoltore: sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. La vittima è un uomo di 56 anni

ascolta articolo

Un elicottero è precipitato questa mattina nella campagne di Casalromano, nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime. Lo rende noto Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui l'incidente si è verificato alle 10:40. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Sul posto, insieme ai sanitari, stanno operando vigili del fuoco e carabinieri. Nella zona, secondo le prime informazioni, vengono riferite condizioni di scarsa visibilità.

Cosa sappiamo

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'elicottero era partito dalla provincia di Asti e si è' schiantato, forse a causa della nebbia fitta, in una zona di campagna tra Casal Romano, in provincia di Mantova, e Isola Dovarese, in provincia di Cremona. La vittima è un uomo di 56 anni che è stato sbalzato fuori dal velivolo: i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso.

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero 14 novembre, a rischio alcuni voli e mezzi Atac a Roma

Cronaca

Venerdì 14 novembre è una giornata complicata per chi viaggia. In programma, infatti, ci sono tre...

Bologna, corteo contro governo verso Anci. Tafferugli e cariche

Cronaca

Alcune centinaia di manifestanti si sono mossi per raggiungere la zona della fiera, con...

Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

Cronaca

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 nelle campagne di Casalromano. A dare l'allarme è stato...

Trieste, madre uccide figlio di 9 anni. Aveva già minacciato di farlo

Cronaca

Olena Stasiuk, 55 anni, ha tagliato la gola al bambino durante una visita: seguita fino a poco...

Roma, riprendono scavi a Casa del Jazz: si cerca il corpo di Adinolfi

Cronaca

Si torna a scavare sotto quella che un tempo fu la villa di Enrico Nicoletti, cassiere della...

Cronaca: i più letti