Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 nelle campagne di Casalromano. A dare l'allarme è stato un agricoltore: sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. La vittima è un uomo di 56 anni

Un elicottero è precipitato questa mattina nella campagne di Casalromano, nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime. Lo rende noto Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui l'incidente si è verificato alle 10:40. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Sul posto, insieme ai sanitari, stanno operando vigili del fuoco e carabinieri. Nella zona, secondo le prime informazioni, vengono riferite condizioni di scarsa visibilità.