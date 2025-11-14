Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 nelle campagne di Casalromano. A dare l'allarme è stato un agricoltore: sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. La vittima è un uomo di 56 anni
Un elicottero è precipitato questa mattina nella campagne di Casalromano, nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime. Lo rende noto Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui l'incidente si è verificato alle 10:40. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Sul posto, insieme ai sanitari, stanno operando vigili del fuoco e carabinieri. Nella zona, secondo le prime informazioni, vengono riferite condizioni di scarsa visibilità.
Cosa sappiamo
Stando a quanto riferito dalle autorità, l'elicottero era partito dalla provincia di Asti e si è' schiantato, forse a causa della nebbia fitta, in una zona di campagna tra Casal Romano, in provincia di Mantova, e Isola Dovarese, in provincia di Cremona. La vittima è un uomo di 56 anni che è stato sbalzato fuori dal velivolo: i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso.