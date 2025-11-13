Gaza, ipotesi addestramento in Italia della futura polizia palestinese

Intanto, è stata annullata la visita negli Stati Uniti del ministro della Difesa Guido Crosetto. La visita avrebbe dovuto tenersi giovedì e venerdì prossimi. Il ministro sarebbe dovuto andare al Dipartimento della Guerra Usa e avrebbe dovuto incontrare, tra gli altri, il capo del Pentagono Pete Hegseth. Tra i temi al centro dell’incontro, secondo diversi fonti, avrebbero dovuto esserci anche l'addestramento della polizia di Gaza da parte dei carabinieri, ma anche il possibile intervento di sminatori per le bonifiche nella Striscia e il supporto di personale sanitario. Tra gli altri temi anche l'utilizzo delle basi Nato in Italia e la formazione dei piloti americani, belgi, arabi e di altri Paesi nella futura scuola di addestramento per “top gun” a Trapani. "Non vado più a Washington, vado all'E-5 a Berlino", ha confermato Crosetto. Il ministro sarà quindi al vertice sulla Difesa europea che unisce cinque nazioni: Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito.