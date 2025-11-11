Tifone Fung-Wong verso Taiwan: evacuazioni in corso

Declassato a violenta tempesta tropicale, dovrebbe toccare terra mercoledì. Il presidente di Taiwan che ha emesso ordini di evacuazione in tre comuni della contea orientale di Hualien e ha esortato la popolazione a tenersi lontana da zone montuose e costiere ascolta articolo

Le autorità taiwanesi hanno emesso un’allerta meteo per l’arrivo del tifone Fung-wong. Nonostante gli esperti abbiano fatto sapere che si è ormai indebolito dopo il passaggio sulle Filippine, si prevede che mercoledì Fung-wong raggiungerà la costa sudorientale dell’isola, dove si trova il porto di Kaohsiung. Secondo autorità e servizi meteorologici, sono attesi nelle prossime 24 ore fino a 400 millimetri di piogge.

Le raccomandazioni delle autorità Il presidente di Taiwan ha esortato la popolazione a rimanere in casa e a tenersi lontana da zone montuose o costiere che potrebbero essere pericolose durante le piogge, nel frattempo sono stati cancellati 66 voli previsti in giornata.

Evacuazione preventiva, il paese è in massima allerta Guangfu, città nel Distretto di Yongnian nella provincia dell'Hebei, è stata evacuata su ordine del governo: più di 3300 persone in quattro contee e città della zona sono state trasferite in aree più sicure. Il governo di Tawian resta in massima allerta soprattutto perché a settembre, 18 persone hanno perso la vita nella contea di Hualien a causa di alluvioni provocate da un tifone. Le autorità di Hualien e della vicina contea di Yilan hanno infatti disposto oggi la chiusura di scuole e uffici. Il tifone non colpirà la città di Hsinchu che si trova a nord del paese, sede della TSMC, uno dei più grandi produttori di chip al mondo.