Tifone Fung-Wong verso Taiwan, evacuazioni in corso e allerta per rischio inondazioni

Declassato a violenta tempesta tropicale, dovrebbe toccare terra mercoledì. Il presidente di Taiwan che ha emesso ordini di evacuazione in tre comuni della contea orientale di Hualien e ha esortato la popolazione a tenersi lontana da zone montuose e costiere

Le autorità taiwanesi hanno emesso un’allerta meteo per l’arrivo del tifone Fung-wong. Nonostante gli esperti abbiano fatto sapere che si è ormai indebolito dopo il passaggio sulle Filippine, si prevede che mercoledì Fung-wong raggiungerà la costa sudorientale dell’isola, dove si trova il porto di Kaohsiung. Secondo autorità e servizi meteorologici, sono attesi nelle prossime 24 ore fino a 400 millimetri di piogge.

 

Le raccomandazioni delle autorità

Il presidente di Taiwan ha esortato la popolazione a rimanere in casa e a tenersi lontana da zone montuose o costiere che potrebbero essere pericolose durante le piogge, nel frattempo sono stati cancellati 66 voli previsti in giornata.  

Guangfu, città nel Distretto di Yongnian nella provincia dell'Hebei, è stata evacuata su ordine del governo: più di 3300 persone in quattro contee e città della zona sono state trasferite in aree più sicure. Il governo di Tawian resta in massima allerta soprattutto perché a settembre, 18 persone hanno perso la vita nella contea di Hualien a causa di alluvioni provocate da un tifone. Le autorità di Hualien e della vicina contea di Yilan hanno infatti disposto oggi la chiusura di scuole e uffici.  Il tifone non colpirà la città di Hsinchu che si trova a nord del paese, sede della TSMC, uno dei più grandi produttori di chip al mondo. 

Fung-wong sulle Filippine

Le squadre di soccorso filippine continuano a lavorare e a ripulire il paese in seguito alle devastazioni lasciate dal tifone Fung-wong, mentre il livello dell'acqua comincia a calare nei villaggi allagati e il bilancio delle vittime salito a 18. Fung-wong, che ha costretto all'evacuazione 1,4 milioni di persone, è stato declassato a violenta tempesta tropicale mentre raggiunge l'isola vicina di Taiwan, dove dovrebbe toccare terra mercoledì. Il tifone si è abbattuto domenica sera sulla costa orientale delle Filippine, investendo quasi l'intero arcipelago, pochi giorni dopo il passaggio del tifone Kalmaegi che aveva devastato le isole centrali del Paese causando almeno 232 morti secondo gli ultimi aggiornamenti.

