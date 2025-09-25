Esplora tutte le offerte Sky
Taiwan, tifone Ragasa fa esondare un lago naturale

Mondo

Il 25 settembre a Guangfu (Taiwan) si sono verificati gravi danni dopo un’inondazione che ha causato almeno 14 morti. Le piogge portate dal tifone Ragasa hanno fatto tracimare un lago montano, spazzando via un ponte e travolgendo il paese. Edifici sono ricoperti di fango e massi trascinati dalla piena. Le autorità mantengono l’allerta per la diga naturale a monte della zona colpita.

