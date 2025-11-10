Offerte Black Friday
Il super tifone Fung-wong tocca terra nelle Filippine

Mondo

Almeno due vittime e oltre un milione di persone evacuate. È un primo bilancio del super tifone Fung-wong nelle Filippine

