Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tifone Fung-Wong nelle Filippone: inondazioni e allagamenti

Mondo

Le riprese effettuate con un drone mostrano le inondazioni nella provincia di Pampanga, nelle Filippine, dopo il passaggio del tifone Fung-wong. La tempesta, la 21ª dell’anno, ha causato almeno quattro vittime e ha costretto più di un milione di persone a evacuare le zone a rischio sull’isola di Luzon. Nella provincia molte strade restano allagate, con i soccorsi impegnati a trasportare i residenti

Prossimi video

Terremoto Bbc: DG e direttore News costretti a dimissioni

Mondo

Tifone Fung-Wong nelle Filippone: inondazioni e allagamenti

Mondo

Greenpeace, attivisti pro orsi a Bratislava in Slovacchia

Mondo

Antartic Ice Ultra2025, il cinese Ni stabilisce nuovo record

Mondo

Malesia, si ribalta barcone migranti: sale bilancio vittime

Mondo

Slovacchia, scontro tra due treni: feriti diversi passeggeri

Mondo