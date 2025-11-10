Le riprese effettuate con un drone mostrano le inondazioni nella provincia di Pampanga, nelle Filippine, dopo il passaggio del tifone Fung-wong. La tempesta, la 21ª dell’anno, ha causato almeno quattro vittime e ha costretto più di un milione di persone a evacuare le zone a rischio sull’isola di Luzon. Nella provincia molte strade restano allagate, con i soccorsi impegnati a trasportare i residenti
Tifone Fung-Wong nelle Filippone: inondazioni e allagamenti
