Ecuador, scontri in carcere Machala: almeno 31 morti

Almeno 31 detenuti sono morti nel carcere ecuadoriano di Machala, nella provincia di El Oro. La struttura è stata teatro di una rivolta armata ieri, domenica, che ha provocato quattro vittime e decine di feriti prima dell’intervento della polizia per ristabilire l’ordine. Il bilancio è poi salito a 31 nel pomeriggio di domenica, quando almeno 27 detenuti sono stati trovati privi di vita all’interno della struttura.