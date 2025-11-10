Ecuador, scontri in carcere Machala: almeno 31 morti

Almeno 31 detenuti sono morti nel carcere di Machala, in Ecuador, dopo una rivolta armata scoppiata ieri che aveva già causato quattro vittime e decine di feriti. Ventisette detenuti sono stati trovati senza vita all’interno della struttura. Le autorità riferiscono che sarebbero morti per asfissia
Almeno 31 detenuti sono morti nel carcere ecuadoriano di Machala, nella provincia di El Oro. La struttura è stata teatro di una rivolta armata ieri, domenica, che ha provocato quattro vittime e decine di feriti prima dell’intervento della polizia per ristabilire l’ordine. Il bilancio è poi salito a 31 nel pomeriggio di domenica, quando almeno 27 detenuti sono stati trovati privi di vita all’interno della struttura.
Autorità locali: “In 27 morti per asfissia”
Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, 27 persone sarebbero morte per asfissia poche ore dopo che la polizia aveva sedato la rivolta armata. Il Servizio nazionale per l’assistenza integrale agli adulti privati della libertà (Snai) ha confermato i decessi, senza fornire ulteriori dettagli.
