Alle Maldive primo divieto di fumo al mondo per i nati dopo il 2007

Alle Maldive chiunque sia nato dopo il 2007 non potrà fumare sigarette, anche elettroniche. Il presidente del paese, Mohamad Muizzu, aveva annunciato l'iniziativa all'inizio dell'anno. La nuova norma è entrata in vigore il primo novembre con l'obiettivo di "tutelare la salute pubblica e promuovere una generazione libera dal tabacco".

La prima nazione al mondo ad introddure un divieto "generazionale"

L'acquisto, l'uso e la vendita di prodotti che contengono tabacco sarà vietato non solo per i giovani nati dopo il 2007 che vivono sulle isole ma anche per i visitatori che ogni anno raggiungono gli innumerevoli isolotti cristallini e paradisiaci bagnati dall'oceano indiano. Il ministero ha inoltre affermato di voler imporre anche un divieto sulla vendita, il possesso e la distribuzione di sigarette elettroniche che sarà applicabile invece a tutti. Un divieto come quello introdotto alle Maldive è stato proposto ma non ancora attuato anche in Gran Bretagna ed è stato applicato nel 2022 in Nuova Zelanda per un solo anno.