Venezuela, Wsj: "Trump ha individuato obiettivi da colpire"

Maduro respinge categoricamente le accuse di essere complice dei traffici di stupefacenti. Il 30 ottobre, per esempio, ha rivendicato l’intercettazione di tre aerei presumibilmente utilizzati per il contrabbando di sostanze. "L’altro ieri un aereo utilizzato per il traffico di droga è entrato attraverso i Caraibi. La nostra aviazione lo ha individuato in un attimo. Oggi, due aerei dediti al traffico di droga sono entrati da nord. E nel rispetto della nostra legislazione, dove abbiamo una legge sull'intercettazione... Bam, boom, bang!", ha spiegato. Gli Stati Uniti però non sono affatto convinti. Trump continua a intensificare la sua campagna contro Maduro, nel tentativo di presentarlo come il capo di un'organizzazione criminale impegnata a "inondare" gli Stati Uniti di stupefacenti. "In Venezuela c'è un narco-Stato gestito da un cartello", ha dichiarato la scorsa settimana il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

Nicolás Maduro - ©Getty