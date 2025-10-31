Uragano Melissa, quasi 50 morti nei Caraibi: 19 le vittime in Giamaica

La situazione in Giamaica, Cuba e Haiti

In Giamaica, colpita duramente questa settimana, "il bilancio delle vittime confermate dell'uragano Melissa è ora di 19", ha dichiarato la ministra dell'Informazione Dana Morris Dixon ai notiziari locali, tra cui il Jamaica Gleaner, precisando che nove vittime sono state registrate a Westmoreland e otto a St. Elizabeth, entrambe nella parte occidentale dell’isola caraibica. Le comunicazioni e i trasporti restano compromessi sia in Giamaica sia a Cuba. Ad Haiti, la protezione civile ha segnalato 30 morti, 20 feriti e 20 dispersi. Oltre mille abitazioni risultano allagate e circa 16mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a trovare riparo.