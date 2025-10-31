Uragano Melissa, quasi 50 morti nei Caraibi: 19 le vittime in Giamaica

Le autorità segnalano ancora gravi problemi a comunicazioni e trasporti nell’isola e a Cuba. Ad Haiti si contano 30 morti, 20 feriti, 20 dispersi e circa 16mila sfollati
Si aggrava il bilancio delle vittime provocate dal passaggio dell’uragano Melissa nei Caraibi. Secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti, nelle isole colpite si contano quasi 50 vittime, con 19 morti confermati solo in Giamaica.
Il centro prevede che le inondazioni dovrebbero progressivamente diminuire alle Bahamas, mentre acqua alta e difficoltà potrebbero persistere a Cuba, Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana.
La situazione in Giamaica, Cuba e Haiti
In Giamaica, colpita duramente questa settimana, "il bilancio delle vittime confermate dell'uragano Melissa è ora di 19", ha dichiarato la ministra dell'Informazione Dana Morris Dixon ai notiziari locali, tra cui il Jamaica Gleaner, precisando che nove vittime sono state registrate a Westmoreland e otto a St. Elizabeth, entrambe nella parte occidentale dell’isola caraibica. Le comunicazioni e i trasporti restano compromessi sia in Giamaica sia a Cuba. Ad Haiti, la protezione civile ha segnalato 30 morti, 20 feriti e 20 dispersi. Oltre mille abitazioni risultano allagate e circa 16mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case e a trovare riparo.
Uragano Melissa, alle Bahamas attese onde alte due metri
L'uragano Melissa ha seminato distruzione nei Caraibi causando una 40ina di vittime e dispersi ad Haiti e lasciando in rovina alcune zone della Giamaica e di Cuba. Secondo l'Istituto di Meteorologia cubano, la perturbazione si dirige adesso verso le Bahamas, con venti fino a 155 km/h. Le piogge torrenziali continuano tuttavia a flagellare l'oriente cubano, aggravando la crisi elettrica e i danni alle infrastrutture