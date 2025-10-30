Germania, governo approva aumento salario minimo: 14,60 euro all'ora

Con il provvedimento di oggi il governo tedesco accoglie l'indicazione della commissione paritetica per il salario minimo che lo scorso 27 giugno 2025 aveva deliberato di elevare l'importo a 13,90 a partire dal primo gennaio 2026 e a 14,60 a partire dal primo gennaio 2027.Si tratta di un importo lordo orario. Attualmente il salario minimo tedesco è di 12,82 euro

Il salario minimo orario in Germania salirà a 13,90 euro da gennaio, dopo che oggi il governo ha approvato l'aumento. La direttiva, che non richiede ulteriore approvazione parlamentare, prevede un ulteriore aumento a 14,60 euro l'ora a partire dal 2027, secondo le raccomandazioni della commissione speciale che propone regolarmente adeguamenti del salario. Introdotto per la prima volta nel 2015 sotto un governo centrista guidato dall'ex cancelliera Angela Merkel, il salario minimo lordo è stato da allora aumentato più volte rispetto al livello iniziale di 8,50 euro. Attualmente si attesta a 12,82 euro. La Commissione per il Salario Minimo, composta dai massimi rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro, nonché da un presidente indipendente, vota gli adeguamenti ogni due anni, tenendo conto dell'aumento dei salari.

Al contrario, Merz ha scelto di avvalersi della strada che era stata definita dal governo Merkel che ha istituito il salario minimo a partire dal primo gennaio 2015, vale a dire quella di delegare alla commissione di datori di lavoro e sindacati la definizione dell'importo. Nel 2015 il salario minimo era di 8,50 euro l'ora. Il salario minimo è una "storia di successo per milioni di persone che lavorano duramente" ha detto la ministra del Lavoro Baerbel Bas. Per i lavoratori a tempo pieno l'aumento di gennaio 2026significa circa 190 euro lordi in più in busta paga, mentre i datori di lavoro dovranno pagare circa 2,2 miliardi di costi ulteriori.