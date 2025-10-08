Germania, accoltellata neosindaca di Herdecke: è stata la figlia

Sarebbe stata la figlia diciassettenne ad accoltellare la sindaca di Herdecke, Ines Stalzer. Lo hanno comunicato in una conferenza stampa congiunta polizia e Procura di Hagen. Il carattere familiare del movente è considerato "sicuro", la Procura già ieri dopo i primi rilievi aveva escluso "che si trattasse di un'aggressione esterna". Conferma è venuta anche dalla stessa Stalzer che è attualmente fuori pericolo e in un primo momento non aveva voluto commentare l'episodio, ma in un secondo momento ha indicato nella figlia la responsabile.

Le indagini

Dunque ci sarebbe una svolta sull'accoltellamento di Iris Stalzer, sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke. Il figlio della donna, ferita gravemente davanti alla sua abitazione, ieri era stato fermato e portato via dalla polizia tedesca. La neoeletta sindaca della città della Renania ha riportato gravi traumi addominali e alla schiena, punti in cui è stata accoltellata. Al momento dell'aggressione avvenuta fuori dall'abitazione, si trovavano in casa il figlio 14enne e la figlia 17enne, ora accusata dell'accoltellamento. Tocca ora agli inquirenti stabilire quale sia stato anche il ruolo del figlio e quale sia stato il motivo che ha scatenato la lite.