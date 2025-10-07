Germania, accoltellata neosindaca Spd del comune di Herdecke

La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Lo riporta la Bild on line . Iris Stalzer è una politica dell'Spd. Sul posto si è mobilitata la polizia, secondo il tabloid ed altri media tedeschi. Herdecke è un centro di circa 22 mila abitanti.

Caccia all'aggressore, ignota la matrice

La polizia tedesca ha lanciato l'allarme e sta dando la caccia ai responsabili dell'agguato. Una commissione delitti dovrebbe a breve assumere le indagini. Non è ancora chiaro se il fatto abbia una matrice politica, scrive la Bild. Iris Stalzer era stata eletta il 28 settembre e, stando al tabloid, avrebbe riferito di essere stata attaccata da più uomini. Ha ferite al ventre e alla schiena e verserebbe in condizioni critiche.