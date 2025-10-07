Germania, accoltellata neosindaca Spd del comune di Herdecke

Iris Stalzer, eletta da poco nel piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, è stata aggredita davanti alla sua abitazione. Sul posto ambulanze e polizia
La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Lo riporta la Bild on line. Iris Stalzer è una politica dell'Spd. Sul posto si è mobilitata la polizia, secondo il tabloid ed altri media tedeschi. Herdecke è un centro di circa 22 mila abitanti.
Caccia all'aggressore, ignota la matrice
La polizia tedesca ha lanciato l'allarme e sta dando la caccia ai responsabili dell'agguato. Una commissione delitti dovrebbe a breve assumere le indagini. Non è ancora chiaro se il fatto abbia una matrice politica, scrive la Bild. Iris Stalzer era stata eletta il 28 settembre e, stando al tabloid, avrebbe riferito di essere stata attaccata da più uomini. Ha ferite al ventre e alla schiena e verserebbe in condizioni critiche.
Il messaggio di Merz
"Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto". È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull'accoltellamento della sindaca Iris Stalzer. "Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", ha concluso.