Bill Gates sul cambiamento climatico: "L'umanità non si estinguerà"

Tecnologia

Nato il 28 ottobre del 1955 a Seattle, ha riscritto la storia partendo da una semplice intuizione: 'In futuro tutto avremo un pc sulla scrivania', diceva nel 1975. Programmatore, imprenditore, per anni e anni è stato l'uomo più ricco del pianeta. Abbandonando man mano il timone della sua azienda, negli ultimi decenni si è dedicato sempre di più alla filantropia