La storia del partito Ccm

Dall’indipendenza nel 1961, il Paese era governato dal TANU. Poi la fusione fra Tanganica e Zanzibar ha dato vita alla moderna Tanzania. Il Ccm, che in swahili significa "Partito della Rivoluzione”) è stato fondato da Julius Nyerere nel 1977 dalla fusione del partito di governo del Tanganica e quello che governava a Zanzibar. Di fatto quindi è al potere da sempre. Dal 1992 è stata concessa la nascita di altri partiti ma il Ccm ha sistematicamente vinto ogni elezione, con largo scarto. Il partito e il Paese sono stati nelle mani di John Magufuli fino al 2021. Dopo la sua morte mentre era in carica, è diventata presidente ad interim Samia Suluhu Hassan, che ora punta alla conferma con il voto alle urne.

La situazione

Le elezioni si svolgono nella Tanzania continentale e a Zanzibar, Stato semi-autonomo della Tanzania. Sono previste 272 circoscrizioni, di cui 222 nella Tanzania continentale e 50 a Zanzibar. La Commissione elettorale indipendente (INEC) ha annunciato che 37,7 milioni di persone si sono registrate per votare, rispetto ai 29,8 milioni delle precedenti elezioni. Si tratta di un aumento del 26,55% rispetto al 2020, su una popolazione complessiva di oltre 70 milioni di abitanti. Un quotidiano locale ha però fatto notare che la cifra complessiva di elettori registrati è maggiore dei cittadini con più di 16 anni dell’ultimo censimento (circa 32 milioni di persone).