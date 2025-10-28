Elezioni in Tanzania, Samia Suluhu Hassan (Ccm) punta all’elezione. Lo scenario politicoMondo
Quasi 38 milioni di persone si sono registrate per votare il 29 ottobre: devono eleggere il presidente della Repubblica, i membri del Parlamento e i consiglieri municipali. Il Chama Cha Mapinduzi, partito che governa il Paese da decenni, punta a un largo consenso. L’attuale presidente ad interim si avvia a una netta vittoria dopo l’esclusione dei due principali partiti di opposizione
Mercoledì 29 ottobre si terranno le elezioni generali in Tanzania. I cittadini sono chiamati a eleggere il presidente della Repubblica, i membri del Parlamento e i consiglieri municipali. Il Ccm (Chama Cha Mapinduzi), partito che governa il Paese da decenni, punta a un largo consenso, forte anche dei freni posti agli oppositori. La candidata Samia Suluhu Hassan si avvia a una netta vittoria dopo l’esclusione di due importanti partiti di opposizione.
La storia del partito Ccm
Dall’indipendenza nel 1961, il Paese era governato dal TANU. Poi la fusione fra Tanganica e Zanzibar ha dato vita alla moderna Tanzania. Il Ccm, che in swahili significa "Partito della Rivoluzione”) è stato fondato da Julius Nyerere nel 1977 dalla fusione del partito di governo del Tanganica e quello che governava a Zanzibar. Di fatto quindi è al potere da sempre. Dal 1992 è stata concessa la nascita di altri partiti ma il Ccm ha sistematicamente vinto ogni elezione, con largo scarto. Il partito e il Paese sono stati nelle mani di John Magufuli fino al 2021. Dopo la sua morte mentre era in carica, è diventata presidente ad interim Samia Suluhu Hassan, che ora punta alla conferma con il voto alle urne.
La situazione
Le elezioni si svolgono nella Tanzania continentale e a Zanzibar, Stato semi-autonomo della Tanzania. Sono previste 272 circoscrizioni, di cui 222 nella Tanzania continentale e 50 a Zanzibar. La Commissione elettorale indipendente (INEC) ha annunciato che 37,7 milioni di persone si sono registrate per votare, rispetto ai 29,8 milioni delle precedenti elezioni. Si tratta di un aumento del 26,55% rispetto al 2020, su una popolazione complessiva di oltre 70 milioni di abitanti. Un quotidiano locale ha però fatto notare che la cifra complessiva di elettori registrati è maggiore dei cittadini con più di 16 anni dell’ultimo censimento (circa 32 milioni di persone).
Vedi anche
Tanzania, morto il presidente John Magufuli
Il ruolo delle opposizioni
Da decenni l’opposizione in Tanzania viene esclusa e minacciata, con forti limiti alla libertà di stampa e ai diritti civili. Gli osservatori internazionale denunciano una deriva autoritaria del governo, sempre più simile a una dittatura. Qualche mese fa la commissione elettorale ha approvato 16 candidati presidenziali ma non ha ammesso gli esponenti più credibili dell’opposizione. La principale forza anti governativa, Chadema è stato escluso già ad aprile e il suo leader Tundu Lissu è stato arrestato ed è sotto processo con l’accusa di tradimento (rischia la pena di morte). Rigettata anche la candidatura di Luhaga Mpina, esponente del secondo partito di opposizione, l’Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (ACT-Wazalendo). Esclusi i due principali partiti di opposizione non ci sono praticamente rivali per la presidente Samia.
Sparizioni e minacce
Il clima nel Paese africano è ancora più cupo per la parallela campagna di minacce ai dissidenti e intimidazioni. Arresti politici, torture, omicidi, sequestri e sparizioni forzate di oppositori. A giugno le autorità hanno anche bloccato l’accesso a X. Amnesty denuncia oltre 200 casi di sparizione forzata registrati dal 2019 a oggi.
Lo scenario economico
Negli ultimi 10 anni la Tanzania ha fatto registrare grandi progressi economici: Pil in crescita, riduzione dell’inflazione, aumento della ricchezza pro-capite. Ma di pari passo si è registrato un drammatico crollo della tutela dei diritti umani. Sono state promulgate leggi repressive contro i media, le Ong e i partiti politici non allineati al governo. La deriva è proseguita anche dopo la salita al potere di Samia Suluhu Hassan.