E' morto a 61 anni il presidente della Tanzania, John Magufuli. Lo ha reso noto il vice presidente del Paese africano, Samia Suluhu Hassan, in un messaggio televisivo. Da diversi giorni Magufuli non si vedeva più in pubblico; sarebbe deceduto per un problema cardiaco di cui soffriva da anni. Nel Paese, mentre si organizza il funerale, è stato istituito il lutto nazionale per 14 giorni.