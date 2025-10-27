Terre rare, Von der Leyen: "Europa più indipendente". Il piano

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato a Berlino un nuovo piano RESourceEU, sulla falsariga dell'iniziativa REPowerEU, quello creato per rispondere allo stop del gas russo, in modo da risolvere stavolta il problema della scarsità delle terre rare di origini cinesi. In un mondo in cui gli altri attori globali si muovono velocemente, in cui la competitività è legata alla sicurezza, l'Europa deve tenere il passo. E riformare le proprie istituzioni per dare risposte adeguate agli shock della geoeconomia, essere indipendente, dalla difesa alle terre rare. Ma per farlo ha bisogno di una nuova mentalità, di sentire l'urgenza del momento, di aver coraggio e voglia di indipendenza. È il monito lanciato da Ursula Von der Leyen al Forum 2025 Berlin Global Dialogue. La presidente della Commissione non ha parlato della riforma delle riforme, quella del superamento dell'unanimità, rilanciata solo ieri da Mario Draghi con la formula del "federalismo pragmatico". Una materia che riguarda di più il Consiglio. Tuttavia ha avanzato alcune proposte concrete per evitare il rischio di essere irrilevante, messa all'angolo dalla competizione Usa- Cina. Ha annunciato una regolamentazione unica per le imprese innovatrici, ma soprattutto ha lanciato un nuovo piano per salvare le imprese europee dalla possibile scarsezza delle terre rare cinesi. Si chiama RESourceEU, sulla falsariga dell'iniziativa REPowerEU, creata per rispondere allo stop del gas russo.

"Rispondiamo a una sfida strutturale"

"Oltre il 90% del nostro consumo di magneti delle terre rare proviene dalle importazioni dalla Cina: un rischio - ha sottolineato - per l'Europa e i suoi settori industriali più strategici, dall'auto alla difesa all'aerospaziale, dai chip di intelligenza artificiale ai data center. Cercheremo soluzioni con Pechino, ma siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per rispondere, se necessario, a questa che è una sfida strutturale". Una frase che sembrerebbe non escludere il ricorso all'eventuale bazooka del sistema anti-coercizione. Ma per ora la presidente si è limitata a proporre nuove partnership con paesi come l'Ucraina e l'Australia, il Canada, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Cile e la Groenlandia. Il piano infatti, come ha riferito il commissario Stéphane Séjourné, prevede l'incremento della produzione in Ue, la diversificazione delle importazioni e la protezione delle catene del valore. Inoltre, un centro congiunto di acquisto e stoccaggio strategico ispirato al modello giapponese.