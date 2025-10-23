Chiesa anglicana e cattolica, quali sono le principali differenze?

Pur nelle rispettive differenze dottrinali, la visita di Carlo III in Vaticano e la preghiera comune con Leone XIV potrebbero segnare un punto di svolta nei rapporti tra Chiesa anglicana e Chiesa cattolica. Per la prima volta, al sovrano britannico è stato conferito il titolo di "Royal Confrater". In cambio, con l'approvazione del re, è stato offerto al pontefice di diventare "Papal Confrater" della Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, e il Papa ha accettato. Questo scambio di titoli è di fatto un riconoscimento di comunione spirituale e del riavvicinamento che la Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa Cattolica Romana hanno percorso negli ultimi 500 anni.

