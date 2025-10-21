Steve Jobs, negli Usa moneta da 1 dollaro dedicata al fondatore Apple

Steve Jobs - California è il nome di una delle nuove monete da un dollaro appena presentata dalla Zecca degli Stati Uniti. La moneta, si legge sul sito ufficiale della United States Mint, raffigura il fondatore di Apple da giovane seduto di fronte a un tipico paesaggio del "Golden State" caratterizzato da dolci colline ricoperte di querce. La sua postura e la sua espressione mostrano come l'ambiente abbia ispirato la sua visione di trasformare una tecnologia complessa in qualcosa di intuitivo e organico come la natura stessa. Le iscrizioni sulla moneta, prosegue la Zecca di Stato, sono "United State of America" e "California". Le altre iscrizioni sono "Steve Jobs" e "Make something wonderful". La designer che ha ideato la moneta è Elana Hagler, lo scultore è l'artista Phebe Hemphill.