Steve Jobs, negli Usa moneta da 1 dollaro dedicata al fondatore Apple

La United States Mint ha presentato le nuove monete da un dollaro che entreranno in circolazione nel 2026. Tra queste, un progetto realizzato dalla Designer Elana Hagler che raffigura l'ideatore della big tech della Silicon Valley ritratto seduto e pensoso su una collina californiana
Steve Jobs - California è il nome di una delle nuove monete da un dollaro appena presentata dalla Zecca degli Stati Uniti. La moneta, si legge sul sito ufficiale della United States Mint, raffigura il fondatore di Apple da giovane seduto di fronte a un tipico paesaggio del "Golden State" caratterizzato da dolci colline ricoperte di querce. La sua postura e la sua espressione mostrano come l'ambiente abbia ispirato la sua visione di trasformare una tecnologia complessa in qualcosa di intuitivo e organico come la natura stessa. Le iscrizioni sulla moneta, prosegue la Zecca di Stato, sono "United State of America" e "California". Le altre iscrizioni sono "Steve Jobs" e "Make something wonderful". La designer che ha ideato la moneta è Elana Hagler, lo scultore è l'artista Phebe Hemphill.
Le monete da collezione negli USA, una lunga tradizione
Le nuove monete da un dollaro che entreranno in circolazione a partire dal prossimo anno rientrano nel progetto di legge bibartisan approvato dal Congresso cinque anni fa e firmato dal Presidente Trump durante il suo primo mandato. In base alla normativa, il dipartimento del tesoro ha ottenuto l'autorità di emettere monete commemorative in occasione del "semiquincentenario degli Stati Uniti". Se venisse realizzata per come è stata presentata, la moneta di Jobs avrebbe un grande valore perchè - oltre a celbrare il valore della tecnologia - si tratterebbe di uno dei primi casi che celebrano imprenditori dell'era moderna piuttosto che presidente o statisti d'altri tempi.
Le altre monete da un dollaro presentate
- Dott.re Norman Borlaug, Iowa: il disegno raffigura il Dr. Norman Borlaug mentre tiene in mano un covone di grano e le sue spighe, a sottolineare il suo lavoro pionieristico nello sviluppo di colture resistenti in grado di nutrire una popolazione globale in crescita. Il progettista in questo caso è Don Everhart.
- Supercomputer Cray 1, Wisconsin: il disegno mostra una vista aerea stilizzata del supercomputer Cray-1. L'immagine mette in risalto il Cray-1 non solo attraverso la sua forma, ma anche suggerendo la forma di una "C" per Cray-1 e "computer". Il progettista è Paul Romano.
- Refrigerazione mobile, Minnesota: il design raffigura un camion degli anni '40 con un'unità di refrigerazione anteriore di epoca moderna. Le icone che decorano la fiancata del camion identificano le diverse merci sensibili alla temperatura, il cui trasporto su larga scala è stato reso possibile da questa innovazione. Il progettista è Beth Zaiken.