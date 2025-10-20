Usa-Colombia, Trump attacca presidente Petro e taglia aiuti

Immediata la reazione del capo di Stato sudamericano che ha accusato il tycoon di essere "ingannato" dai suoi consiglieri: "Il principale nemico del narcotraffico in Colombia nel XXI secolo sono stato io, che ho scoperto le sue connessioni con il potere politico del Paese", ha dichiarato su X ascolta articolo

Sale la tensione tra Washington e Bogotà con Donald Trump che ha accusato il presidente colombiano di essere "il leader dei narcotrafficanti" e annunciato lo stop di tutti gli aiuti americani al Paese. "Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia", ha tuonato il tycoon su Truth accusando il capo di Stato sudamericano di non intervenire "contro il più grande business" del suo Paese. Poi il tycoon ha annunciato che "i pagamenti e i sussidi su larga scala dagli Stati Uniti - che non sono altro che una truffa a lungo termine nei confronti dell'America - non saranno più effettuati". Si tratta di centinaia di milioni di dollari in fumo per Bogotà che era già stata penalizzata dalla chiusura, da parte di questa amministrazione, di molti programmi di Usaid.

La reazione di Petro Immediata la reazione di Petro che ha accusato Trump di essere "ingannato" dai suoi consiglieri. "Il principale nemico del narcotraffico in Colombia nel XXI secolo sono stato io, che ho scoperto le sue connessioni con il potere politico del Paese", ha dichiarato su X. "Consiglio a Trump di informarsi meglio sulla Colombia, distinguendo tra narcos e politici democratici", ha aggiunto, dopo aver sottolineato che sotto il suo governo "la crescita dei coltivazioni di coca è stata quasi azzerata".