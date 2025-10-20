Cipro Nord, Tufan Erhurman ha vinto le elezioni presidenziali

Il candidato dell'opposizione Tufan Erhürman ha vinto le elezioni presidenziali nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia, con il 62,76% dei voti, mentre il presidente uscente Ersin Tatar ha ottenuto il 35,81%

Tufan Erhürman, candidato di centrosinistra ed europeista, ha vinto le elezioni presidenziali nella Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), con il 62,76% dei voti. Il presidente uscente turco-cipriota Ersin Tatar, sostenuto dal leader turco Recep Tayyip Erdogan, si è fermato al 35,81%, come comunicato dal capo dell’Alto Consiglio Elettorale turco-cipriota. La Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno stato che dipende economicamente e politicamente dalla Turchia, l’unica che la riconosce.

Erhürman: “Non ci sono perdenti in queste elezioni”

"Non ci sono perdenti in queste elezioni. Noi, il popolo turco-cipriota, abbiamo vinto insieme", ha dichiarato Tufan Erhürman, presidente del Partito Repubblicano Turco (Ctp, socialdemocratico). "Eserciterò le mie responsabilità, in particolare in politica estera, in consultazione con la Repubblica di Turchia. Che nessuno si preoccupi", ha aggiunto, riferendosi alle preoccupazioni di Ankara di vedere un candidato contrario alle sue politiche vincere a Cipro del Nord. Il governo di Erdogan aveva infatti appoggiato Ersin Tatar, sostenitore, come Ankara, di una soluzione a due stati per Cipro.



Tufan Erhürman: chi è



Avvocato di 55 anni, nato a Nicosia e laureato all’Università di Ankara, Tufan Erhürman intende riavviare i negoziati per la riunificazione di Cipro in uno stato federale. Erhürman è stato coinvolto nei negoziati per risolvere la controversia cipriota sotto la presidenza di Mehmet Ali Talat tra il 2008 e il 2010 ed è stato primo ministro della Rtcn da febbraio 2018 a maggio 2019. Situata nella parte settentrionale di Cipro, la Rtcn occupa meno di un terzo dell'isola. Riconosciuta solo dalla Turchia, ha dichiarato la propria indipendenza il 15 novembre 1983, nove anni dopo l'intervento militare turco del 1974, giustificato da Ankara in risposta al tentativo di un gruppo di golpisti di annettere Cipro alla Grecia.