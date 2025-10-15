Francia, Lecornu: "Stop a riforma pensioni". Le Pen: "Governo cadrà"

Il premier incaricato dal presidente Macron ha promesso la sospensione della riforma delle pensioni fino alle prossime elezioni presidenziali, conquistando la ‘non sfiducia’ dei Socialisti. La leader del Rassemblement National però attacca: “Pensiamo che il voto sia il solo modo di uscire dalla crisi politica, è il senso delle istituzioni della quinta Repubblica. Come il generale de Gaulle, consideriamo che il popolo francese sia l'unico sovrano”. Oggi riunione dell’esecutivo

Il premier francese incaricato Sébastien Lecornu - che dopo aver fallito il primo tentativo sta cercando di ottenere la fiducia per il suo secondo governo - ha annunciato la sospensione della riforma delle pensioni fino alle prossime elezioni presidenziali, e i movimenti politici di opposizione all’esecutivo espressione del presidente Macron stanno reagendo alla novità presentata ieri da Lecornu. Per Marine Le Pen, leader e capogruppo del Rassemblement National, il nuovo governo francese “in ogni caso non potrà durare nel tempo perché non reggerà. Quindi, se lo scioglimento (dell'Assemblea Nazionale) non viene deciso oggi, verrà deciso forse tra tre settimane o tra tre mesi. In ogni caso, il governo cadrà, è evidente”. Intanto oggi è prevista una riunione dell’esecutivo all’Eliseo, in vista delle mozioni di censura presentate in Parlamento dal Rassemblement National e da La France Insoumise.

Le Pen: “Voto per uscire da crisi”

Le Pen, il cui partito viene dato come strafavorito nei sondaggi in caso di nuove elezioni, ribadisce la sua condanna ai partiti d'Oltralpe che non sfiduciano l'attuale esecutivo di Sébastien Lecornu e torna ad invocare il ritorno al voto: “Pensiamo che il voto sia il solo modo di uscire dalla crisi politica, è il senso delle istituzioni della quinta Repubblica. Come il generale de Gaulle, consideriamo che il popolo francese sia l'unico sovrano", ha dichiarato Le Pen. Quanto alla sospensione della riforma delle pensioni, annunciata ieri da Lecornu, Le Pen ritiene che questo non sia sufficiente per non sfiduciare il governo, mentre ha anche annunciato un piano di “contromanovra finanziaria” che il Rassemblement National intende presentare il "23 ottobre”.

Faure, segretario Socialisti: “Proporrò tassa super-ricchi”

L’annuncio di Lecornu non ha invece lasciato indifferente il segretario del Partito socialista, Olivier Faure, che ieri ha annunciato che non voterà le mozioni di censura del resto della sinistra contro il governo. Il leader ha dichiarato stamattina che i deputati del PS introdurranno nella manovra la "tassa Zucman", detta "sui super ricchi", con un emendamento. Parlando a BFM TV, Faure ha detto che "se la Zucman non sarà adottata, faremo tutta una serie di proposte che hanno nel mirino le grandi fortune, i grandi patrimoni e le grandi imprese". "Ovviamente noi voteremo contro", ha subito reagito la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, dal momento che la posizione del suo partito è sempre stata contraria a un provvedimento che "prende di mira i beni legati alla professione" e non "i patrimoni finanziari". La tassa ideata dall'economista Gabriel Zucman prevede un'imposizione straordinaria sull'1% della popolazione mondiale, i cosiddetti "super ricchi", pari all'1,3%. Alla Francia, secondo i calcoli, potrebbe portare nelle casse dello Stato fra i 15 e i 25 miliardi di euro.