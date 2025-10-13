Francia, per Lecornu corsa contro il tempo per finanziaria: le tappe

Dopo la nuova nomina del 10 ottobre, da quanto è emerso, il presidente Emmanuel Macron aveva dato “carta bianca al primo ministro" Lecornu, per "i negoziati" con i partiti politici. Intanto, però, non mancano le critiche.

Il Rassemblement National - a detta del presidente Jordan Bardella - voterà "immediatamente la sfiducia" a questo "scherzo di cattivo gusto" che "non ha futuro".

"Promessa" di immediata sfiducia anche da parte di Lfi, che ha denunciato un nuovo "gesto dell'ombrello ai francesi da parte" di Macron, "un irresponsabile ebbro di potere".

Anche ecologisti e comunisti sfiduceranno, mentre il Ps - che aveva escluso di entrare al governo - ha riproposto con forza le sue condizioni.

Poi è arrivata anche la doccia fredda dei Républicains, finora partito della maggioranza: non avrebbero fatto parte del governo (con, tuttavia, la defezione di sei volti, nominati ministri nel Lecornu II e subito "silurati" dal partito). Ci sarà spazio per un "sostegno" volta per volta, ma con il Ps che "ricatterà con la sfiducia, questo esecutivo sarà pronto a rinunciare a tutto: serietà dei conti e difesa del lavoro", ha spiegato il presidente del Senato, Gérard Larcher. Contrario alla partecipazione anche il capo del partito, Bruno Retailleau, che non è stato riconfermato agli Interni.

