Migliori aeroporti europei, Fiumicino e Linate in top 20. CLASSIFICA

Gli aeroporti di partenza e di arrivo incidono in modo determinante sulla percezione di benessere in un viaggio aereo. Per offrire un supporto a chi desidera organizzare con maggiore consapevolezza i propri spostamenti, la piattaforma Holidu – una dei principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza – ha effettuato un’analisi dei dati di Google Maps con l’obiettivo di stilare la classifica dei migliori aeroporti europei per il 2025. Ecco quali sono e dove si collocano gli scali italiani nel ranking.
Zurigo
Al quinto posto troviamo l’Aeroporto di Zurigo, con un punteggio di 4,3 basato su 30.632 recensioni su Google Maps, stabile rispetto all’anno scorso. Conosciuto per l’eccellenza dei suoi servizi e l’attenzione ai dettagli, l’aeroporto svizzero è un punto di riferimento per comfort ed efficienza. I viaggiatori elogiano la facilità di navigazione all’interno dello scalo, la puntualità e la qualità delle strutture. L’aeroporto di Zurigo si conferma una scelta di primo livello per chi cerca un’esperienza di viaggio senza stress, consolidando il suo prestigio nel panorama aeroportuale europeo.
Atene
L’Aeroporto Internazionale di Atene, che l’anno scorso aveva ottenuto la medaglia di bronzo, scende al quarto posto nella classifica dei migliori aeroporti in Europa, secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,3 su Google Maps, basato su 49.201 recensioni, l’aeroporto continua a brillare nel settore dei viaggi. Questo risultato conferma l’impegno costante dell’aeroporto nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale ai suoi passeggeri.
Helsinki
L’aeroporto di Helsinki ha scalato la classifica raggiungendo il terzo posto tra i migliori aeroporti europei, migliorando di ben cinque posizioni rispetto all’anno precedente. Questo successo è dovuto all’incremento del punteggio su Google Maps, salito da 4,3 a 4,4, basato su 17.728 recensioni, a testimonianza dell’eccellenza nei servizi offerti e della soddisfazione dei passeggeri
Porto
In un notevole sviluppo, l’aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto ha raggiunto il secondo posto tra i migliori aeroporti europei secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,4 su Google Maps e oltre 30.153 recensioni, lo scalo ha mantenuto la seconda piazza dell’anno passato. Un risultato ottimo che testimonia l’impegno costante dell’aeroporto verso l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti
Istanbul
L’aeroporto di Istanbul è in vetta alla classifica dei migliori aeroporti in Europa secondo le recensioni di Google. Con un punteggio di 4,4 basato su 106543 recensioni, ha convinto e meritato l’apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo. Lo scalo turco conferma così il suo status di leader, combinando efficienza, comfort e servizi di qualità. Un risultato notevole che sottolinea l’eccellenza delle infrastrutture turche, fonte di orgoglio sia nazionale che internazionale
E gli italiani? Dove si trova l'aeroporto di Venezia
Nelle prime cinquanta posizioni troviamo l’Aeroporto di Venezia Marco Polo, in quarantanovesima posizione nella classifica dei migliori aeroporti europei, in salita di 4 posizioni rispetto al 2024. Con un punteggio di 3,8 su Google Maps basato su 19.004 recensioni, l’aeroporto dimostra un miglioramento nella soddisfazione dei passeggeri, confermando un percepito impegno costante nel migliorare i servizi offerti
Milano Malpensa
Con un punteggio di 3,8 su 35.976 recensioni, l’aeroporto di Milano-Malpensa si posiziona al 46° posto. Malpensa è il principale aeroporto internazionale di Milano, apprezzato per la sua vasta offerta di voli intercontinentali. Tuttavia, alcuni passeggeri segnalano criticità riguardo ai tempi di attesa e alla gestione dei servizi. Nonostante ciò, l’aeroporto rimane una scelta strategica per chi viaggia verso destinazioni lontane e migliora di 2 posizioni rispetto al 2024
Milano Linate
In 19ª posizione si colloca l’Aeroporto di Milano-Linate, che ottiene un punteggio di 4,2 su Google Maps basato su 16.995 recensioni ed è stabile rispetto al 2024. Nonostante le sue dimensioni più contenute rispetto a Malpensa, Linate viene apprezzato per la sua praticità e vicinanza al centro di Milano, offrendo un’esperienza di viaggio rapida e funzionale. I viaggiatori apprezzano la pulizia e l’organizzazione, rendendolo una scelta popolare per chi viaggia per affari o per brevi soggiorni nella città lombarda
Roma Fiumicino
Il migliore scalo italiano è l’Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma, che si posiziona al 12° posto nella classifica europea. Ottiene un punteggio di 4,2 basato su 53.103 recensioni su Google Maps, salendo di 2 posizioni rispetto al 2024. Fiumicino è uno dei principali hub italiani e viene apprezzato dai viaggiatori per l’ampiezza delle sue strutture e l’efficienza dei servizi. I passeggeri lodano anche la varietà di negozi e ristoranti, così come la qualità del servizio clienti. L’aeroporto romano continua a rappresentare un punto di riferimento per il trasporto aereo in Italia e in Europa.
