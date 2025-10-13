Nata il 13 ottobre 1925 e morta nel 2013 all'età di 87 anni, prima donna alla guida del Regno Unito, è stata una delle figure politiche più controverse della storia contemporanea britannica ed internazionale

Cento anni fa nasceva a Grantham, nel Regno Unito, Margaret Thatcher, una delle figure politiche più osannate ed odiate della storia contemporanea britannica ed internazionale. Thatcher è stata la prima donna nella storia del Regno Unito a diventare primo ministro, dal 4 maggio 1979 al 28 novembre 1990 (fu anche il primo ministro del Regno Unito rimasto in carica per più tempo in assoluto nel XX secolo). Era la cosiddetta “Lady di ferro”, un soprannome dovuto alla sua personalità e al suo carattere estremamente deciso.

Gli studi in Chimica e Giurisprudenza

Il suo nome da nubile era Margaret Hilda Roberts, che divenne Thatcher nel 1951 quando sposò Denis Thatcher dal quale ebbe due gemelli: Mark e Carol, nati nel 1953. Prima di intraprendere la carriera politica, Margaret Thatcher si laureò in Chimica al Somerville College dell'università di Oxford. Successivamente conseguì anche la laurea in Giurisprudenza, diventando avvocato. La sua carriera politica iniziò quando aveva soltanto 25 anni: nel 1950 e nel 1951 si candidò per il Partito Conservatore nel collegio di Dartford, ma fu sconfitta pur aumentando notevolmente i voti per il suo partito.

Dall'Istruzione alla guida del Regno Unito

Nel 1959 fu eletta alla Camera dei Comuni diventando due anni dopo Segretario parlamentare al ministero delle Pensioni. Nel 1970, in seguito alla vittoria dei Conservatori che portò Edward Heath al governo, Thatcher fu nominata ministro dell'Istruzione. Con questa carica però divenne piuttosto impopolare: a causa dei tagli operati dal governo, dovette abolire il latte gratuito nelle scuole per i bambini. dai 7 agli 11 anni. Una misura che le valse il soprannome di "Thatcher, the milk snatcher" ovvero "ladra di latte". Nel 1974, dopo la sconfitta alle elezioni dei Conservatori, Thatcher divenne la leader del partito: fu la prima donna a ricoprire questa carica. Nel 1978, quando il governo laburista di James Callaghan si trovò in grave difficoltà a causa di scioperi, crescente disoccupazione e collasso dei servizi pubblici, i conservatori approfittarono della situazione e alle elezioni del 1979 ottennero la maggioranza alla Camera dei Comuni: Margaret Thatcher divenne primo ministro. Arrivando a Downing Street, parafrasando San Francesco d'Assisi, disse: "Dove c'è discordia, che si possa portare armonia. Dove c'è errore, che si porti la verità. Dove c'è dubbio, si porti la fede. E dove c'è disperazione, che si possa portare la speranza".