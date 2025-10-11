Elezioni Camerun, candidati alle presidenziali e scenario politico

Elezioni in Camerun, chi sono i candidati alle presidenziali e qual è lo scenario politicoMondo
Gli otto milioni di elettori registrati nel Paese africano potranno scegliere tra 12 nomi. Tra loro anche Paul Biya, 92enne presidente in carica da 43 anni, che corre per un ottavo mandato. Il grande escluso è il dissidente Maurice Kamto: la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’incandidabilità
Domenica 12 ottobre il Camerun va alle urne per le elezioni presidenziali. Il Paese africano è nelle mani di Paul Biya del Raggruppamento democratico del popolo camerunese (Rdpc) dal 1982. Il 92enne presidente, in carica da 43 anni, si è ripresentato ancora una volta tra i candidati. Una mossa che ha infiammato il dibattito pubblico e politico. Biya è il capo di Stato più anziano del mondo e sarà in lizza per il suo ottavo mandato.
Il ruolo di Biya
Alcuni giorni fa, quando è iniziata la campagna elettorale, il leader è partito per un viaggio privato in Europa, presumibilmente a Ginevra, sua destinazione preferita. La settimana prima, sua figlia Brenda aveva postato un video su TikTok invitando i camerunesi a non votare per suo padre, solo per poi ritrattare tutto. Negli ultimi tempi le assenze di Biya hanno alimentato speculazioni sul suo stato di salute o addirittura sulla sua presunta morte, costringendo il governo a rilasciare una dichiarazione in cui rassicurava l'opinione pubblica sulle sue condizioni.
Le candidature
Sono state ben 83 le persone che hanno registrato la propria candidatura alle elezioni (tra cui 7 donne). Il 26 luglio, il Consiglio elettorale del Camerun (Elecam) ha pubblicato una lista provvisoria di 13 candidati, con Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya come unica donna in corsa. Numerosi sono stati i ricorsi (quasi tutti respinti) e alla fine la lista definitiva è scesa a 12 candidati ufficiali.
Il grande escluso
Il dissidente Maurice Kamto, oppositore di alto profilo arrivato secondo alle elezioni del 2018, è stato escluso dalla corsa presidenziale: lo scorso agosto la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’incandidabilità. Aveva quindi esortato gli 11 esponenti dell'opposizione ad accordarsi su un singolo candidato o a formare una coalizione contro Biya ma ha poi dichiarato che il suo appello è caduto nel vuoto. Per Kamto un'alleanza tra gli ex ministri avversari Bello Bouba Maigari e Issa Tchiroma, ad esempio, avrebbe potuto creare una "dinamica nazionale popolare" per l'opposizione, ma ha detto che, nonostante colloqui avuti con sette degli 11 potenziali candidati, non è riuscito a raggiungere un accordo per un fronte unito.
Chi sono i candidati
Gli otto milioni di elettori registrati dovranno scegliere tra una rosa di 12 nomi. Questo l’elenco in ordine alfabetico: Ateki Seta Caxton (PAL), Bello Bouba Maigari (UNDP), Biya Paul (RDPC), Bougha Hagbe Jacques (MCNC), Issa Tchiroma (FSNC), Iyodi Hiram Samuel (FDC), Kwemo Pierre (UMS), Libii Li Ngue Cabral (PCRN), Matomba Serge Espoir (PURS), Muna Akere Tabeng (UNIVERS), Osih Joshua Nambangi (SDF) e Tomaino Hermine Patricia Ndam Njoya (UDC). Tra i principali contendenti alla poltrona presidenziale sono segnalati Issa Tchiroma, ex ministro che si è dimesso nel 2025 rompendo i legami con Biya unendosi all’opposizione, poi Cabral Libii, parlamentare che tenta per la seconda volta di ottenere la carica presidenziale, e ancora Akere Muna, avvocato e attivista anticorruzione che nel 2018 si era candidato per poi ritirarsi all’ultimo minuto per appoggiare Kamto. Joshua Osih di SDF si candida per la seconda volta: è il successore dello storico leader dell’opposizione John Fru Ndi. Anche Bello Bouba Maigari è un ministro di lungo corso del presidente Biya. Si è candidato ma senza uscire dal governo. Infine si segnala l’unica donna in corsa: Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, sindaco di Foumban, Consigliere Regionale della Regione Occidentale e portavoce della Piattaforma dei leader dell'opposizione per la revisione del codice elettorale.