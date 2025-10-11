Elezioni Camerun, candidati alle presidenziali e scenario politico

Domenica 12 ottobre il Camerun va alle urne per le elezioni presidenziali. Il Paese africano è nelle mani di Paul Biya del Raggruppamento democratico del popolo camerunese (Rdpc) dal 1982. Il 92enne presidente, in carica da 43 anni, si è ripresentato ancora una volta tra i candidati. Una mossa che ha infiammato il dibattito pubblico e politico. Biya è il capo di Stato più anziano del mondo e sarà in lizza per il suo ottavo mandato.

Il ruolo di Biya

Alcuni giorni fa, quando è iniziata la campagna elettorale, il leader è partito per un viaggio privato in Europa, presumibilmente a Ginevra, sua destinazione preferita. La settimana prima, sua figlia Brenda aveva postato un video su TikTok invitando i camerunesi a non votare per suo padre, solo per poi ritrattare tutto. Negli ultimi tempi le assenze di Biya hanno alimentato speculazioni sul suo stato di salute o addirittura sulla sua presunta morte, costringendo il governo a rilasciare una dichiarazione in cui rassicurava l'opinione pubblica sulle sue condizioni.

Le candidature

Sono state ben 83 le persone che hanno registrato la propria candidatura alle elezioni (tra cui 7 donne). Il 26 luglio, il Consiglio elettorale del Camerun (Elecam) ha pubblicato una lista provvisoria di 13 candidati, con Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya come unica donna in corsa. Numerosi sono stati i ricorsi (quasi tutti respinti) e alla fine la lista definitiva è scesa a 12 candidati ufficiali.

Il grande escluso

Il dissidente Maurice Kamto, oppositore di alto profilo arrivato secondo alle elezioni del 2018, è stato escluso dalla corsa presidenziale: lo scorso agosto la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’incandidabilità. Aveva quindi esortato gli 11 esponenti dell'opposizione ad accordarsi su un singolo candidato o a formare una coalizione contro Biya ma ha poi dichiarato che il suo appello è caduto nel vuoto. Per Kamto un'alleanza tra gli ex ministri avversari Bello Bouba Maigari e Issa Tchiroma, ad esempio, avrebbe potuto creare una "dinamica nazionale popolare" per l'opposizione, ma ha detto che, nonostante colloqui avuti con sette degli 11 potenziali candidati, non è riuscito a raggiungere un accordo per un fronte unito.