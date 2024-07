Camerun, la figlia del Presidente fa coming out

Brenda Biya ha pubblicato una foto su Instagram in cui bacia la sua fidanzata, raccogliendo una pioggia di like ma anche commenti provocatori. La 26enne da tempo vive in Svizzera e fa la rapper

Brenda Biya, figlia 26enne del presidente del Camerun, ha recentemente postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia Layyons Valença, modella brasiliana. Allo scatto è allegata la didascalia: “PS: I’m crazy about you & I want the world to know” ("Sono pazza di te e voglio che il mondo lo sappia"). Biya, che tecnicamente non ha espresso un vero orientamento sessuale, ha però condiviso nelle sue storie di Instagram diversi articoli che interpretano quel post come una sua dichiarazione pubblica di non essere eterosessuale. Biya fa la rapper ed è diventata personaggio pubblico, con più di 300mila followers su Instagram, a prescindere da suo padre Paul Biya, di 91 anni, presidente del Camerun dal 1982.