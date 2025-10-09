Gaza, il piano di pace di Trump: da Israele e Hamas sì alla prima fase

Introduzione

Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che “Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura". “Questo è un grande giorno”, ha aggiunto il leader Usa (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).



Nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva pubblicato la strategia in 20 punti del presidente degli Stati Uniti per Gaza. In primis, si legge nel documento, la Striscia "sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini", che "sarà riqualificata a beneficio della popolazione di Gaza, che ha sofferto più che abbastanza". E ancora: "Con lo sviluppo di Gaza e quando il programma di riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese sarà portato avanti fedelmente, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e lo Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese".



Sulla base di questo piano è stato raggiunto l’accordo in Egitto. Tuttavia, funzionari Usa a conoscenza dei negoziati, citati da Abc News, hanno sottolineato che l'accordo tra Israele e Hamas riguarda i primi passi di un quadro di pace a Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, ma non la totalità del piano radicale in 20 punti presentato la scorsa settimana dal presidente Trump. Le fonti spiegano che i colloqui si sono concentrati quasi esclusivamente su ciò che accadrà nei primi giorni e settimane dell'accordo: il ritiro parziale israeliano da Gaza e lo scambio di quasi 50 ostaggi tra vivi e morti con prigionieri palestinesi. Alcuni dei punti più difficili, come la governance di Gaza e il disarmo dei combattenti di Hamas, dovranno ancora essere negoziati in futuro. Ecco cosa prevede il piano pubblicato dalla Casa Bianca