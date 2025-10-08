Esplora tutte le offerte Sky
Shutdown Usa, tagli ai controllori di volo: ritardi negli aeroporti

Mondo
©Ansa

Il blocco del governo federale sta causando enormi disagi al traffico aereo: oltre 4 mila voli in ritardo, numerosi controllori di volo e addetti alla sicurezza che si sono messi in malattia perchè non pagati. Ritardi e rallentamenti in tutto il Paese, mentre aumentano i timori per la sicurezza aerea

 

Torri di controllo senza personale e notevoli ritardi nel traffico aereo nei maggiori aeroporti degli Stati Uniti. Gli effetti dello shutdown stanno cominciando a pesare sul trasporto aereo a circa una settimana dall'inizio del blocco delle attività governative non essenziali. Secondo quanto pubblicato dai media statunitensi citando la Federal Aviation Administration (equivalente dell'ente volo in Italia - ndr), è in aumento il numero dei controllori di volo che si sono messi in malattia perché non pagati. Si tratta di una categoria ritenuta essenziale e quindi costretta a lavorare durante lo shutdown.

USA GOVERNMENT SHUTDOWN - ©Ansa

Oltre 4mila voli in ritardo

Sean Duffy, Segretario dei Trasporti, ha detto che in alcune aree, il personale addetto al controllo del traffico aereo è stato tagliato del 50%. Faa ha specificato che gli aeroporti che hanno subito le maggiori conseguenze a livello di ritardi sono quelli di Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas e Burbank in California. Il sito FlightAware nella giornata del 6 ottobre ha registrato oltre 4mila voli in ritardo. Oltre ai controlli di volo, anche il personale della Transportation Security Administration (Tsa) ha iniziato a mettersi in malattia: il risultato sono file significativamente più lunghe ai controlli di sicurezza.  

Shutdown Usa, Trump annuncia i primi licenziamenti in agenzie governo
USA GOVERNMENT SHUTDOWN - ©Ansa

Governatore della California: "Scalo Burbank senza controllori"

Il governatore della California, il dem Gavin Newsom, ha denunciato che a causa dello shutdown non c'eano controllori del traffico aereo all'aeroporto di Hollywood Burbank, che collega Los Angeles al resto del paese. "Grazie a Donald Trump l'aeroporto non ha avuto controllori dalle 16:15 alle 22:00 di oggi", " ha scritto Newsom su X. La Federal Aviation Authority ha dichiarato che le partenze per l'aeroporto hanno subito un ritardo di circa due ore e mezza. "Consigliamo ai passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea, prima di arrivare in aeroporto, eventuali aggiornamenti su possibili ritardi o cancellazioni", si legge in una nota dello scalo.  

Shutdown, prezzi di oro e bitcoin in salita: motivi e possibili rischi

