Shutdown Usa, tagli ai controllori di volo: ritardi negli aeroporti

Il blocco del governo federale sta causando enormi disagi al traffico aereo: oltre 4 mila voli in ritardo, numerosi controllori di volo e addetti alla sicurezza che si sono messi in malattia perchè non pagati. Ritardi e rallentamenti in tutto il Paese, mentre aumentano i timori per la sicurezza aerea

Torri di controllo senza personale e notevoli ritardi nel traffico aereo nei maggiori aeroporti degli Stati Uniti. Gli effetti dello shutdown stanno cominciando a pesare sul trasporto aereo a circa una settimana dall'inizio del blocco delle attività governative non essenziali. Secondo quanto pubblicato dai media statunitensi citando la Federal Aviation Administration (equivalente dell'ente volo in Italia - ndr), è in aumento il numero dei controllori di volo che si sono messi in malattia perché non pagati. Si tratta di una categoria ritenuta essenziale e quindi costretta a lavorare durante lo shutdown.

Oltre 4mila voli in ritardo Sean Duffy, Segretario dei Trasporti, ha detto che in alcune aree, il personale addetto al controllo del traffico aereo è stato tagliato del 50%. Faa ha specificato che gli aeroporti che hanno subito le maggiori conseguenze a livello di ritardi sono quelli di Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas e Burbank in California. Il sito FlightAware nella giornata del 6 ottobre ha registrato oltre 4mila voli in ritardo. Oltre ai controlli di volo, anche il personale della Transportation Security Administration (Tsa) ha iniziato a mettersi in malattia: il risultato sono file significativamente più lunghe ai controlli di sicurezza. Approfondimento Shutdown Usa, Trump annuncia i primi licenziamenti in agenzie governo

