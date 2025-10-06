Shutdown Usa, Trump annuncia i primi licenziamenti in agenzie governo

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Shutdown Usa, Trump annuncia i primi licenziamenti nelle agenzie governative

Mondo

I licenziamenti, e non solo i congedi forzati, "sono in corso in questo momento", ha detto il presidente Usa ai giornalisti alla Casa Bianca. "E' tutta colpa dei Democratici. I Democratici stanno causando molte perdite di posti di lavoro"

ascolta articolo

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato i primi licenziamenti di massa nei servizi federali in conseguenza dello shutdown seguito al braccio di ferro al Congresso tra

Democratici e Repubblicani sul bilancio federale. I licenziamenti sono stati paventati dal presidente americano fin dall'inizio dello shutdown e, nelle sue ultime dichiarazioni, Trump ha nuovamente incolpato i Democratici.

"Democratici stanno causando perdita posti di lavoro"

I licenziamenti, e non solo i congedi forzati, "sono in corso in questo momento", ha detto Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. "E' tutta colpa dei Democratici. I Democratici stanno causando molte perdite di posti di lavoro", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, prima di cambiare bruscamente argomento per inaugurare una nuova galleria di ritratti presidenziali con cornici dorate. "Se il presidente ritiene che i negoziati non stiano andando da nessuna parte, allora inizieranno i licenziamenti", ha minacciato Kevin Hassett, il principale consigliere economico di Donald Trump, alla CNN. "Continuiamo a sperare di convincere i Democratici che questi licenziamenti possono essere evitati" ha aggiunto.

epa12418644 The US Capitol, in Washington, DC USA, 30 September 2025. Democrat and Republican leadership are taking part in negotiations to avoid a government shutdown due at midnight tonight. EPA/ALLISON ROBBERT

Approfondimento

Lo shutdown negli Stati Uniti: cosa vuol dire e che conseguenze ha

Mondo: Ultime notizie

Guerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE

live Mondo

Oggi i negoziati di pace a Sharm el Sheik. Trump fiducioso: "Sto chiedendo a tutti di agire...

Guerra Ucraina, avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo. LIVE

live Mondo

Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di...

Cina, centinaia escursionisti bloccati sull'Everest da bufera di neve

Mondo

Stando a quanto riportato dalla China Central Television (CCTV), gli escursionisti hanno...

Shutdown Usa, Trump annuncia i primi licenziamenti in agenzie governo

Mondo

I licenziamenti, e non solo i congedi forzati, "sono in corso in questo momento", ha detto...

Flotilla, oggi espulsione per Greta Thunberg e decine di attivisti

Mondo

Atteso in giornata il rimpatrio della giovane svedese e di altre decine di persone che erano a...

Mondo: I più letti