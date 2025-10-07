Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: le date

Il Pontefice sarà impegnato dal 27 novembre al 2 dicembre. Il pellegrinaggio a İznik celebrerà il 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea, simbolo di unità della Chiesa, mentre la visita a Damasco sarà un segno di vicinanza a un Paese di convivenza religiosa e fragilità politica. Diffuso anche il messaggio per la XL Giornata Mondiale della Gioventù del 23 novembre, centrato sull’autenticità della fede e sulla responsabilità sociale dei giovani. “La testimonianza cristiana nasce dall’amicizia con il Signore” ascolta articolo

Papa Leone si prepara al suo primo viaggio apostolico, che lo porterà in Turchia e in Libano tra fine novembre e inizio dicembre. Come riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il Pontefice “accogliendo l'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese, compirà un Viaggio Apostolico in Turchia dal 27 al 30 novembre prossimo, recandosi in pellegrinaggio a İznik in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea”. Subito dopo, “rispondendo all'invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Libano, Leone si recherà in viaggio apostolico nel Paese dal 30 novembre al 2 dicembre”. Il viaggio in Medio Oriente sarà dunque segnato da due tappe di forte valore simbolico: la Turchia, culla di uno dei concili più importanti della cristianità, e il Libano, paese di convivenza religiosa e crocevia di tensioni e speranze.

Leone ai giovani: "Cristiani non sono come attivisti di partito" Sempre oggi, dalla Città del Vaticano è arrivato anche il messaggio di Papa Leone per la XL Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Chiese particolari il 23 novembre. Un testo denso di richiami spirituali e civili, nel quale il Pontefice invita i giovani a una fede autentica, lontana dal settarismo e dall’individualismo digitale. “La testimonianza cristiana nasce dall'amicizia con il Signore”, scrive Papa Leone, “non si confonde con una propaganda ideologica, ma è un vero principio di trasformazione interiore e di sensibilizzazione sociale”. E aggiunge: “Quando dunque Gesù ci dice: 'Date testimonianza', ci sta assicurando che ci considera suoi amici. Lui solo conosce pienamente chi siamo e perché siamo qui. Non ci vuole come servi, né come 'attivisti' di un partito: ci chiama a stare con Lui come amici, perché la nostra vita venga rinnovata. E la testimonianza deriva spontaneamente dalla gioiosa novità di questa amicizia”. Approfondimento Cosa pensano gli americani di Papa Leone XIV?

"Diventiamo operosi artigiani di pace" Nel messaggio, il Papa invita i giovani a guardarsi da chi strumentalizza la fede per dividere e a impegnarsi concretamente nella costruzione di un mondo più giusto: “Non seguite chi usa le parole della fede per dividere: organizzatevi, invece, per rimuovere le disuguaglianze e riconciliare comunità polarizzate e oppresse”. Un appello che si intreccia con un’esortazione alla pace e alla responsabilità collettiva: “Vinciamo il nostro egoismo, diventando operosi artigiani di pace”. “La testimonianza della fraternità e della pace, che l'amicizia con Cristo suscita in noi, ci solleva dall'indifferenza e dalla pigrizia spirituale, facendoci superare chiusure e sospetti. Ci lega inoltre gli uni agli altri, sospingendoci a impegnarci insieme, dal volontariato alla carità politica, per costruire nuove condizioni di vita per tutti”. Leggi anche Finanze Vaticane, Papa Leone XIV limita i poteri dello Ior

"Non cercate risposte scrollando il cellulare" Nel suo scritto, Leone si rivolge a una generazione immersa nella connessione continua ma spesso sola: “Le nostre domande più profonde non trovano ascolto, né risposta nello scrolling infinito sul cellulare, che cattura l'attenzione lasciando affaticata la mente e vuoto il cuore”. Le domande, prosegue, “non ci portano lontano se le teniamo chiuse in noi stessi o in circoli troppo ristretti”. Per questo, ha spiegato il Pontefice, “la realizzazione dei nostri desideri autentici passa sempre attraverso l'uscire da noi stessi”, e invita i giovani ad essere “testimoni, perciò missionari”. Il Papa invita a perseguire i desideri di pace e giustizia. Gesù "conosce il cuore di voi giovani, il vostro fremito davanti a discriminazioni e ingiustizie, il vostro desiderio di verità e di bellezza, di gioia e di pace; con la sua amicizia vi ascolta, vi motiva e vi guida, chiamando ciascuno a una nuova vita". Per Papa Leone "il vero testimone è umile e interiormente libero, anzitutto da sé stesso, cioè dalla pretesa di essere al centro dell'attenzione. Perciò è libero di ascoltare, di interpretare e anche di dire la verità a tutti, anche di fronte ai potenti", scrive richiamando la figura di Giovanni Battista. Leggi anche Papa Leone XIV: addolorato per palestinesi, auspico pace