Usa, giudice vieta di schierare unità di Guardia Nazionale in Oregon

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, giudice vieta di schierare unità della Guardia Nazionale in Oregon

Mondo
©Ansa

Mentre cresce la tensione nel Paese, la giudice federale Karin Immergut, nominata nel 2019 dallo stesso Trump, ha deciso in via temporanea di impedire all'amministrazione del presidente Usa di schierare qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, compresa la Guardia Nazionale della California

ascolta articolo

Negli Stati Uniti un giudice federale ha in via temporanea impedito all'amministrazione di Donald Trump di schierare qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, compresa la Guardia Nazionale della California. Lo segnala l'agenzia Ap, dopo che la stessa California e l'Oregon hanno richiesto l'ordinanza restrittiva temporanea in contrasto alla decisione presa nelle scorse ore dal Presidente di inviare membri della guardia dalla California all'Oregon. Sabato, lo stesso giudice aveva temporaneamente impedito all'amministrazione di schierare truppe della Guardia Nazionale dell'Oregon a Portland. 

La tensione negli Usa

Proprio per questi motivi, tra l'altro, sta sempre più crescendo la tensione nel Paese, tra la Casa Bianca e diversi Stati governati dai Democratici, proprio dopo la decisione di Trump di dispiegare centinaia di membri della Guardia Nazionale del Texas in Illinois, oltre che in altre aree del Paese. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha definito l'operazione una vera e propria "invasione di Trump", denunciando l'assenza di qualunque coordinamento con le autorità statali. 

La giudice che ha deciso lo stop

A contrastare le decisioni del presidente americano è stata la giudice federale Karin Immergut, nominata nel 2019 dallo stesso Trump. Sessantaquattro anni, nata a Brooklyn da genitori austriaci e svedesi, viene considerata una giurista di solida formazione conservatrice ma di orientamento pragmatico. Dopo la laurea ha iniziato la carriera nel settore pubblico come assistente del procuratore federale a Los Angeles, distinguendosi in una serie di casi di narcotraffico e di reati finanziari. Negli anni '90 ha collaborato in un'indagine contro Bill Clinton, partecipando all'interrogatorio di Monica Lewinsky nel 1998. In seguito è stata procuratrice degli Stati Uniti per l'Oregon, nominata da George W. Bush, e poi giudice della Multnomah County Circuit Court. Nel 2018 Trump la nomina presso il Distretto federale dell'Oregon, confermata dal Senato l'anno seguente con voto bipartisan. Dal 2024 è anche membro della Foreign Intelligence Surveillance Court, incaricata di supervisionare le autorizzazioni per le attività di intelligence interna. 

Approfondimento

Washington militarizzata: la forza come linguaggio del potere di Trump
FOTOGALLERY

©Getty

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: U.S. President Donald Trump, (2nd R) First Lady Melania Trump, (R) King Charles III and Queen Camilla (L) rrive for the State Banquet hosted by King Charles III and members of the Royal Family at Windsor Castle during the state visit by the President of the United States of America on September 17, 2025 in Windsor, England. President Trump is in England from Sept. 16-18 on his second UK state visit, with the previous one taking place in 2019 during his first presidential term. (Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images)
1/24
Mondo

Trump, visita di Stato in Regno Unito: incontro con re Carlo III. FOTO

Il presidente americano è a Londra accompagnato dalla First Lady Melania. In serata la partecipazione al banchetto di Stato al castello di Windsor. 'I nostri popoli hanno combattuto e sono morti insieme per i valori che ci stanno a cuore', ha detto re Carlo III. Giovedì l’incontro di Trump con il primo ministro laburista Keir Starmer. Nel centro della capitale britannica protestano i manifestanti della Stop Trump Coalition

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE

live Mondo

Oggi i negoziati di pace a Sharm el Sheik. Trump fiducioso: "Sto chiedendo a tutti di agire...

Guerra Ucraina, avvistati presunti droni all'aeroporto di Oslo. LIVE

live Mondo

Diversi voli hanno subito ritardi e altri hanno dovuto essere dirottati dopo l'avvistamento di...

Usa, giudice vieta di schierare unità di Guardia Nazionale in Oregon

Mondo

Mentre cresce la tensione nel Paese, la giudice federale Karin Immergut, nominata nel 2019 dallo...

Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: 20 feriti

Mondo

L'uomo stava "sparando indiscriminatamente contro veicoli di passaggio. Potrebbero essere stati...

Lunedì in Egitto negoziati e rientro ultimi 15 italiani Flotilla

Mondo

Trump ha avvertito Hamas alla vigilia dell'avvio dei negoziati di pace in Egitto, con gli inviati...

Mondo: I più letti