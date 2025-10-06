Usa, giudice vieta di schierare unità di Guardia Nazionale in Oregon

Negli Stati Uniti un giudice federale ha in via temporanea impedito all'amministrazione di Donald Trump di schierare qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, compresa la Guardia Nazionale della California. Lo segnala l'agenzia Ap, dopo che la stessa California e l'Oregon hanno richiesto l'ordinanza restrittiva temporanea in contrasto alla decisione presa nelle scorse ore dal Presidente di inviare membri della guardia dalla California all'Oregon. Sabato, lo stesso giudice aveva temporaneamente impedito all'amministrazione di schierare truppe della Guardia Nazionale dell'Oregon a Portland.

La tensione negli Usa

Proprio per questi motivi, tra l'altro, sta sempre più crescendo la tensione nel Paese, tra la Casa Bianca e diversi Stati governati dai Democratici, proprio dopo la decisione di Trump di dispiegare centinaia di membri della Guardia Nazionale del Texas in Illinois, oltre che in altre aree del Paese. Il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, ha definito l'operazione una vera e propria "invasione di Trump", denunciando l'assenza di qualunque coordinamento con le autorità statali.