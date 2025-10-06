Formentera, italiana trovata morta in casa: interrogato il compagno

La 45enne viveva da tempo sull’isola con il compagno, anche lui italiano. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente mauuna delle piste battute è che la donna sia stata vittima di un caso di violenza di genere

La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento di Formentera, in località Es Pujols. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente ma una delle piste battute è che la donna sia stata vittima di un caso di violenza di genere.

Indagini in corso

Secondo i media locali, gli investigatori hanno interrogato il compagno, anche lui italiano ma la Guardia Civil al momento non conferma l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato arrestato. Dalle indagini emerge che i due vivevano da tempo sull’isola della Baleari ed erano spesso visti insieme nei pressi del loro appartamento, situato in Avenida Miramar a Es Pujols. Una persona che è solita frequentare la zona descrive la vittima come una donna in apparenti condizioni di salute "molto precarie".