Chi era Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera

Si chiamava Luisa Asteggiano la vittima del femminicidio avvenuto a Formentera, nelle isole Baleari. Ad averla uccisa, secondo la Guardia Civil, è stato il 51enne Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio. La donna, 45 anni, era originaria di Bra, in provincia di Cuneo. Era lontana dalla città di provenienza da almeno dieci anni. Insieme alla sorella Paola, la donna aveva gestito il bar Simpson in via Marconi, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano trasferite all'estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera. Negli ultimi anni aveva perso i contatti con gli amici di Bra. Nel passato di Luisa Asteggiano c'è anche la precedente relazione con l'ex marito, da cui aveva avuto un figlio ora 15enne.
Chi è Ivan Sauna, accusato di aver ucciso la compagna
L'uomo sospettato di aver ucciso Luisa Asteggiano e fermato in Spagna si chiama Ivan Sauna, 51 anni. Da oltre dieci anni non viveva più a Busto Arsizio (Varese), sua città natale. Sauna viveva stabilmente a Formentera da oltre un decennio anche se il trasferimento ufficiale di residenza con conseguente iscrizione all'Aire risale al 2024. In Spagna gestiva un'agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera. Amici e conoscenti tra Busto Arsizio e Gallarate lo ricordano per aver affittato da lui una casa vacanze o per averlo incrociato alle Baleari, mentre nel Varesotto è tornato sporadicamente, per brevi soggiorni, per trovare una delle due sorelle che vive ancora a Busto.
