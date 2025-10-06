Esplora tutte le offerte Sky
Chi era Luisa Asteggiano, la 45enne italiana uccisa a Formentera. Fermato il compagno

Cronaca
©Ansa

Originaria di Bra, in provincia di Cuneo, la vittima era lontana dalla città di provenienza da almeno dieci anni. Insieme alla sorella Paola, la donna aveva gestito un bar, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano trasferite all'estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera. Dall'ex marito aveva avuto un figlio, ora 15enne. L'uomo fermato per l'omicidio si chiama Ivan Sauna, 51 anni. Da oltre dieci anni non viveva più a Busto Arsizio, sua città natale

Si chiamava Luisa Asteggiano la vittima del femminicidio avvenuto a Formentera, nelle isole Baleari. Ad averla uccisa, secondo la Guardia Civil, è stato il 51enne Ivan Sauna, originario di Busto Arsizio. La donna, 45 anni, era originaria di Bra, in provincia di Cuneo. Era lontana dalla città di provenienza da almeno dieci anni. Insieme alla sorella Paola, la donna aveva gestito il bar Simpson in via Marconi, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano trasferite all'estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera. Negli ultimi anni aveva perso i contatti con gli amici di Bra. Nel passato di Luisa Asteggiano c'è anche la precedente relazione con l'ex marito, da cui aveva avuto un figlio ora 15enne.

Chi è Ivan Sauna, accusato di aver ucciso la compagna

L'uomo sospettato di aver ucciso Luisa Asteggiano e fermato in Spagna si chiama Ivan Sauna, 51 anni. Da oltre dieci anni non viveva più a Busto Arsizio (Varese), sua città natale. Sauna viveva stabilmente a Formentera da oltre un decennio anche se il trasferimento ufficiale di residenza con conseguente iscrizione all'Aire risale al 2024. In Spagna gestiva un'agenzia immobiliare tra Ibiza e Formentera. Amici e conoscenti tra Busto Arsizio e Gallarate lo ricordano per aver affittato da lui una casa vacanze o per averlo incrociato alle Baleari, mentre nel Varesotto è tornato sporadicamente, per brevi soggiorni, per trovare una delle due sorelle che vive ancora a Busto. 

Formentera, italiana trovata morta in casa: fermato il compagno
©Ansa

Cronaca

Cronaca

