Giappone verso prima premier donna, Sanae Takaichi vince le primarie

Il Giappone si prepara ad avere la sua prima premier donna: Sanae Takaichi ha vinto la leadership del Partito Liberal Democratico, battendo al ballottaggio Shinjiro Koizumi, figlio di un ex primo ministro

Con tutta probabilità sarà Sanae Takaichi la prima donna a ricoprire l’incarico di primo ministro del Giappone. Ha conquistato la leadership del Partito Liberal Democratico, il partito di governo del Paese, superando al ballottaggio Shinjiro Koizumi, giovane politico e figlio di un ex premier.