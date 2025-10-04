Giappone verso prima premier donna, Sanae Takaichi vince le primarie

Esplora tutte le offerte Sky
Giappone verso prima premier donna, Sanae Takaichi ha vinto le primarie

Mondo
©Getty

Il Giappone si prepara ad avere la sua prima premier donna: Sanae Takaichi ha vinto la leadership del Partito Liberal Democratico, battendo al ballottaggio Shinjiro Koizumi, figlio di un ex primo ministro

 

Con tutta probabilità sarà Sanae Takaichi la prima donna a ricoprire l’incarico di primo ministro del Giappone. Ha conquistato la leadership del Partito Liberal Democratico, il partito di governo del Paese, superando al ballottaggio Shinjiro Koizumi, giovane politico e figlio di un ex premier.

Sanae Takaichi: chi è 

Ex ministra della sicurezza economica, 64 anni, originaria di Nara, Takaichi appartiene all’ala più conservatrice del partito ed è considerata la delfina dell’ex premier assassinato Shinzo Abe. Al secondo turno ha prevalso con 185 voti contro i 156 dello sfidante, dopo che il primo voto non aveva espresso un vincitore.

