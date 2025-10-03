Usa, Hegseth: “Attacco a barca narcos venezuelani: 4 morti”

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato che quattro uomini sono stati uccisi durante un attacco statunitense contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti. L’operazione è avvenuta venerdì “in acque internazionali al largo della costa del Venezuela”. La barca era "carica di droga in quantità sufficiente a uccidere 25.000-50.000 persone", ha scritto Trump su Truth