Usa, Hegseth: “Attacco a barca narcos venezuelani: 4 morti”

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato che quattro uomini sono stati uccisi durante un attacco statunitense contro una presunta imbarcazione di narcotrafficanti. L’operazione è avvenuta venerdì “in acque internazionali al largo della costa del Venezuela”. La barca era "carica di droga in quantità sufficiente a uccidere 25.000-50.000 persone", ha scritto Trump su Truth
Le forze statunitensi hanno effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga al largo della costa del Venezuela venerdì. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, riferendo che “quattro narcoterroristi maschi a bordo del veliero sono stati uccisi nell'attacco”. L’operazione "è stata condotta nelle acque internazionali appena al largo della costa del Venezuela mentre la nave trasportava ingenti quantità di narcotici, diretti in America per avvelenare il nostro popolo", ha aggiunto Hegseth.
Trump: “Fermata barca con droga capace di uccidere 50mila persone”
Dopo l'annuncio del Pentagono, il presidente Usa Donald Trump ha scritto in un post su Truth: “Una barca carica di droga in quantità sufficiente a uccidere 25.000-50.000 persone è stata fermata, questa mattina presto, al largo della costa del Venezuela, prima che potesse entrare nel territorio americano”.
